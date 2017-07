Doua treimi dintre romanii care vor sa plece de acasa vor sa o faca tot in Romania. Cluj, Timisoara si Brasov, cele mai atractive orase secundare

Indicele de magnetism arata ca cea mai mare atractie o exercita Clujul. Urmeaza Timisoara, Brasov, Iasi, Constanta sau Arad."In Romania nu s-a simtit influenta in economie a acestor orase secundare, dar - ce sa vezi? - ele tocmai s-au pus in miscare si incep sa devina mai atractive decat capitala. Si nu este o chestiune de un an, cum simtim noi, ci este o tendinta consolidata.Atat migratiile, cat si navetismul, dar si datele economice arata ca aceste orase incep sa apara drept poli importanti ai Romaniei.Si ma refer la Cluj, Timisoara, Iasi sau Brasov. Aici lumea vrea sa vina si nu neaparat pentru bani, ci pentru civilizatie. O sa vedeti ca sunt centre urbane din care lumea vrea sa plece musai. Iar asta ar trebui sa le spuna ceva primarilor de acolo.Si inca ceva. Suntem intr-un punct de inflexiune din Romania. 66% dintre cei care vor sa plece de acasa vor sa o faca tot in Romania.Tot in Romania! Atentie, romanii nu mai vor in afara" noteaza Catalin Striblea in articolul ce poate fi citit integral aici In caseta de documente a acestui articol gasiti un sumar al studiului Bancii Mondiale despre orasele magnet din Romania.