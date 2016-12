Gabriela Firea: Persoana cea mai indreptatita sa fie premier este in continuare Liviu Dragnea; nu renuntam la acest proiect

"Am sperat pana in ultima clipa si inca mai speram, cred ca nu e totul pierdut pentru perioada urmatoare, ca persoana cea mai indreptatita care trebuie sa fie prim-ministru va fi prim-ministru in Romania, si anume presedintele PSD, Liviu Dragnea (...) Persoana cea mai indreptatita este in continuare Liviu Dragnea sa fie prim-ministru al Romaniei. Are toata credibilitatea necesara in acest moment, are si popularitatea, are votul romanilor si este cel care a realizat programul de guvernare pe care il vom aplica in perioada urmatoare", a afirmat Firea.Gabriela Firea a tinut sa precizeze ca social-democratii nu renunta la proiectul Liviu Dragnea - premier."Faptul ca din cauza unei condamnari nedrepte si a unei legi neconstitutionale, domnul Dragnea nu a putut sa se propuna la consultari pe domnia sa, cum era legitim, si a trebuit sa formuleze o alta propunere. Ne pune intr-o situatie in care sa fim tristi, dar sa nu dezamagim (...) Liviu Dragnea - prim-ministru, eu nu voi inceta sa cred ca acest lucru se va intampla pentru ca este un lucru corect, legitim, necesar pentru Romania. Nu s-a putut realiza la acest moment (...), dar nu renuntam la acest proiect Liviu Dragnea - prim-ministru", a afimat primarul general al Capitalei.Chestionata daca legea 90 va fi declarata neconstitutionala, aceasta a spus: "Eu sper sa se intample acest lucru".In incheiere, Gabriela Firea si-a exprimat speranta ca Liviu Dragnea va ajunge anul viitor la Palatul Victoria."Imi doresc sa ajunga prim-ministru anul viitor, fara sa precizez luna", a conchis social-democrata.