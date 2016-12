VIDEO Cosette Chichirau a parasit studioul Antenei 3 dupa o disputa cu Mugur Ciuvica: Sunteti de o mizerie extraordinara! Am muncit in strainatate pentru ca voi jefuiti tara, sunteti corupti si furati!

In momentul disputei verbale dintre cei doi, pe burtiera Antenei 3 era afisat titlul "Cum a fabricat sistemul dosare la comanda".Intr-o interventie telefonica in emisiune, Ciuvica a acuzat-o pe deputata USR ca "nu are o activitate productiva" si "nu plateste impozite la stat": "Daca dumneavoastra nu munciti, nici statul nu are bani de autostrazi. Platiti impozite la stat, si statul sa va faca autostrazi! Eu am citat din declaratia de avere a doamnei Chichirau. Nu aveti cum sa cereti autostrazi daca nu platiti impozite statului! Platiti impozite si o sa va faca statul autostrazi, acolo la Iasi!"Moderatorul Razvan Dumitrescu a incercat sa il opreasca pe Ciuvica pentru ca deputata USR sa poata raspunde, insa Ciuvica a continuat acuzatiile. "Ce sa spuna?", a strigat Mugur Ciuvica."Domnule Ciuvica, ati vorbit destul si aiurea! Va rog frumos sa taceti din gura si sa ma lasati sa vorbesc! Este inacceptabil ce faceti dumneavoastra!", a replicat Cosette Chichirau."Este un atac mizerabil ce faceti dumneavoastra aici si eu voi iesi din platou daca dumneavoastra continuati asa. Este un atac absolut mizerabil. Ca sa spuneti ca Romania nu are autostrazi de 27 de ani din cauza mea, este oribil, este oribil ce faceti dumneavoastra! Asta este motivul pentru care Romania nu progreseaza si nu se modernizeaza. Romanii din strainatate au sustinut tara asta mai mult decat orice investitori straini. Noi suntem cei care am muncit in strainatate, iar noi acolo am fost singuri, pentru ca voi jefuiti tara! Pentru ca voi sunteti corupti si furati! De asta am plecat in strainatate! Sunteti de o mizerie extraordinara ce faceti dumneavoastra! Si nu va permit asta!", a afirmat Cosette Chichirau, inainte de a parasi studioul emisiunii.