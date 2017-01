Dragnea, la Romania TV: Judecatorii se tem de procurori. Propun infiintarea unei divizii speciale de procurori care sa ancheteze numai judecatori/ Sustin legea raspunderii magistratilor

TVA zero pentru vanzarea de locuinte

TVA zero pentru materii prime in agricultura

TVA zero pentru publicitate

Impozit de 1% pe profit in CA pentru micorintreprinderile sub 500.000 euro CA

Eliminarea impozitului pe venit pentru angajatii sezonieri care vor fi pastrati pentru tot anul



Impozit pe profit zero pentru centrele de cercetare-dezvoltare

Impozit pe venit zero pentru pensii sub 2000 de lei

Salariul minim 1450 de lei

Eliminarea plafonului (5 x salariul mediu) pentru plata contributiilor sociale si de sanatate, trim 1

Reducerea TVA-ului cu 1 punct

Legea preventiei pentru oamenii de afaceri, mai intai sa fie avertizati si apoi pedepsiti

Deducerea fiscala pentru toate abonamentele de sanatate facute la retele private de sanatate

Eliminarea contributiilor la sanatate pentru pensionari

Actualizarea listei pentru medicamente compensate

Cresterea burselor sociale si de merit de la 86 lei/student la 201

Cresterea pensiei minime

Transport gratuit prin CFR pentru toti studentii din Romania

Cresterea cu 20% a salariilor din administratia publica locala

Cresterea cu 50% a salariilor pentru actori



Liviu Dragnea a vorbit, luni seara, la Romania TV, dspre proiectele pe care PSD-ul le are in vedere pentru domeniul Justitiei. Astfel, Dragnea sustine o lege a raspunderii magistratilor, dar crede ca este nevoie de o dezbatere nationala care s aimplice toti factorii de decizii, asociatiile profesionale si societatea civila. Dragnea mai spune ca judecatorii au ajuns sa se teama de procurori si de aceea propune crearea unei divizii speciale de procurori care sa se ocupe de cazurile judecatorilor trimisi in instanta, iar acest lucru sa nu poata fi facut de orice procuror."In studio la noi ati declarat ca daca PSD-ul va ajunge la guvernare Justitia va fi egala pentru toata lumea...", vine intrebarea moderatoarei.Dragnea vorbeste de o lege privind raspunderea magistratilor, corelarea anumitor legi, ca e nevoie de discutii pe aceasta tema, fara tabuuri, dar avertizeaza ca aceasta dezbatere trebuie lansata curand si nu va dura "la nesfarsit"."Multi judecatori se tem sa ia decizii impotriva propunerii procurorilor deoarece se gandesc ca pot fi ei maine in boxa acuzatilor. Propun infiintarea unei divizii speciale de procurori care sa ancheteze doar magistrati si sa nu mai poata face asta orice judecator. E nevoie de un echilibru. Am vorbit cu mai multi oameni din sistem si mi-au zis ca ar putea fi o idee buna", crede liderul social-democrat.

Referitor la eliminarea taxei pe stalp, pe care PSD-ul nu o doreste, Dragnea spune ca aceasta masura trebuia luata doar dupa discutii avute cu companiile avantajate de scoaterea acestei taxe pentru a se asigura ca preturile vor scadea si la furnizorul final, la cetatean.

"O alta masura cu care nu suntem de acord, este inventarea unei noi taxe pentru veniturile suplimentare, astfel ca fiecare roman ajunge sa aplateasca de la 1 ianuarie contributii la sanatate pentru aceste venituri suplimentare.", a declarat Dragnea.