Sebastian Ghita, a treia inregistrare VIDEO difuzata de Romania TV dupa disparitie: Va voi povesti cum Kovesi, impreuna cu mine, a vrut sa distruga Realitatea TV

ovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2. Mi-a zis ca i s epare ca Vantu nu mai are finantare pentru Realitatea TV. Mi-a zis ca este sigura ca daca va primi finantare de a mine va accepta.

Ea spera ca Realitatea TV va deveni o televiziune la mana mai marilor zilei pe care sa-i laude. Acest lucru nu s-a intamplat.

Am acceptat s abag bani la Realitatea TV. Ulterior, au inceut friciunile intre mine si Vantu.

Kovesi a stat la panda si a vrut sa-i faca dosar lui Vantu. Mi-a explicat cum sa vorbesc cu el si cum sa port discutiile, astfel incat sa para santaj si amenintare



Am ascultat-o pe domna Kovesi fiindca eram prieteni, domeniul ma atragea si nu vroiam sa ma cert cu ea. Va voi prezenta dovezi in acest sens ca, impreuna, am pus la cale distrugerea Realitatii TV. Va voi prezenta dovezi clare.



Kovesi imi cerea documente, acte, marturii care sa il acuze pe Vantu si sa o ajute pe ea in acest dosar.



Ghita citeste un presupus schimburi de mailuri (n.r nu se vede nimic clar pe ecran) in care Kovesi ii cerea sa ii dea un document convingator sau o marturie ca Vantu l-a amenintat cu moartea asa cum sustinuse Ghita anterior.



Ulterior, Kovesi imi cerea sa schimb anumiti jurnalisti, sa schimb altii, iar asta nu mi s-a mai parut normal si i-am refuzat

Ceea ce au facut cu Vantu, cu Voiculescu, cu Patriciu si cu Adamescu vor sa faca si cu mine azi

Ghita mai sustine ca Nicolae Popa, acuzat si martor cheie in dosarul FMI, a fost adus in Indonezia in tara cu un avion platit indirect prin Asesoft, transportul costand 200 de mii de euro. Plata a fost facuta de o firma de constructii din Ploiesti.



Romania TV publica o noua inregistrare cu Sebastian Ghita in care acesta anunta dezvaluiri despre modul cum se fac anumite dosare in Romania. Ghita o acuza pe Codruta Kovesi ca l-ar fi contactat sa stabileasca impreuna cum sa distruga Realitatea TV.