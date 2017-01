Sebastian Ghita difuzeaza inregistrari audio atribuite lui Traian Basescu: Ba, da' sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet

Ghita acuza interventii in mai multe dosare de amploare."Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultati-l va rog pe fostul presedinte Traian Basescu ce povesteste despre intamplarile din biroul sau pe care le-a inregistrat, intamplari desfasurate in prezenta lui Coldea, Kovesi, Cameliei Bogdan. Daca asta vi se pare justitie atunci nu mai am ce spune", spune Sebastian Ghita intr-o inregistrare transmisa RTV Interlocutor: Si aveti inregistrari cu toti?Traian Basescu: Coldea, doamna Kovesi, Bogdan. Ba, da' sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet.Da? Hai baieti sa-l aruncam in aer! Vreti sa-mi distrugeti familia?Interlocutor: Ce stat este asta, domnule presedinte?Basescu: Eu v-am spus de cateva ori, stat mafiot, na, eu stiu ce spun.Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?Basescu: Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea maine il luam pe Mustata si intra Bogdan. Sa-i vezi dupa o zi cand spuneau am vorbit cu Bogdan si a spus ca daca aveam codul penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece.Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii.Interlocutor: Sunteti suparat pe ei.Basescu: Bogdan este, a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de-un an este schimbat si la ultimul termen a intrat Bogdan. Pai ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!