Liviu Dragnea: Ambasadelor li se transmite mesajul ca PSD va subjuga justitia; nu exista asa ceva

El a fost solicitat sa comenteze, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, informatiile potrivit carora noua guvernare urmareste sa fie diminuate din puterile DNA si ca va fi impiedicata lupta impotriva coruptiei, scrie Agerpres."Se trimit la ambasade - oficial, neoficial, formal, informal - acest tip de informatii, aceste doua informatii, ca Romania va intra in derapaj economic, ca acest program este nerealist (...) si ca PSD va subjuga justitia. Nu exista asa ceva! Cine, intr-un stat democratic, poate subordona justitia? A, ce am spus si voi spune in continuare, din ce in ce mai apasat, ca imi doresc ca intr-adevar judecatorii (...) sa fie independenti si protejati", a spus Liviu Dragnea.Potrivit acestuia, judecatorii trebuie sa judece dupa propria constiinta si dupa legi."Pe asta se bazeaza statul de drept, pe judecatori bine platiti, care sa aiba la dispozitie infrastructura judecatoreasca a instantelor foarte bine realizata, sa nu aiba o incarcatura de dosare mare si sa se simta intr-adevar independenti, sa judece dupa propria lor constiinta si dupa cadrul legal. In schimb, sa nu ne facem ca nu vedem ceea ce se intampla in ultimele zile. Eu sper sa nu mai apara alte lucruri si sper ca ceea ce se vede in ultimele zile sa nu fie adevarat. Sa nu uitam niciodata ca drepturile si libertatile fundamentale ale omului sa fie respectate", a mai spus presedintele PSD.De asemenea, Dragnea a mai subliniat ca programul de guvernare al PSD este unul serios si fezabil si ca punctele cuprinse in acesta pot fi puse in aplicare in perioada mandatului de patru ani.