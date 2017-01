Daniel Constantin: Dragnea ar trebui sa devina premier daca legea care nu i-a permis acest lucru va fi declarata neconstitutionala

"Din ce am inteles, Avocatul Poporului a spus ca o pedeapsa pe care o aplica o instanta judecatoreasca nu poate fi aplicata pe viata. Nu poti, printr-o lege, sa pedepsesti pe cineva care are o pedeapsa de un an, doi, trei sau cu masuri suplimentare, sa-l pedepsesti pe viata. Din acest punct de vedere, Avocatul Poporului a spus: haideti sa reglam legea respectiva, sa o punem in acord cu Constitutia, astfel incat sa aiba aceasta pedeapsa pe durata exercitarii pedepsei respective", a spus copresedintele ALDE, Daniel Constantin, potrivit Agerpres.Intrebat de ce "tocmai acum" se iau aceste masuri, el a raspuns ca, probabil, pana acum nu s-a mai ivit o astfel de situatie - in care cineva sa fie impiedicat de aceasta lege sa ocupe functii in Guvern.Totodata, intrebat daca in cazul in care legea va fi declarata neconstitutionala liderul social-democratilor ar trebui sa preia functia de premier, Constantin a raspuns afirmativ. "Cred ca Liviu Dragnea trebuia sa conduca de acum Guvernul. A condus campania electorala, a condus un guvern catre cea mai mare victorie din ultimii 20 de ani. Istoria ne arata ca, de fiecare data cand un presedinte de partid a dus partidul la victorie si-a asumat functia de prim-ministru. Cred ca si acum ar trebui sa se intample", a opinat el.Constantin a aratat ca apreciaza faptul ca Dragnea nu a vrut sa forteze mana presedintelui Klaus Iohannis si a propus alte persoane pentru aceasta functie."Din punctul meu de vedere, daca va dori, sigur ca ar fi persoana care ar aplica cel mai bine programul de guvernare. Nu vreau sa-i spun eu domnului Dragnea ce trebuie sa faca. Eu cred ca este persoana care ar aplica cel mai bine programul de guvernare, dar depinde si de dorinta domniei sale, pe care nu a exprimat-o intr-un sens sau altul pana la acest moment", a mai spus vicepremierul.Cand unul dintre moderatorii emisiunii i-a sugerat ca poate Sorin Grindeanu nu ar mai vrea sa renunte la postul de sef al Guvernului, Constantin a replicat: "Este o dezbatere publica abia la inceput: ce vrea domnul Grindeanu, cum va colabora cu domnul Dragnea, daca domnul Grindeanu va insela increderea... Eu il stiu foarte bine pe domnul Grindeanu, din Guvernul Ponta. Am colaborat foarte bine, sunt convins ca va avea un mandat foarte bun, ca va implementa foarte bine programul de guvernare si ca va avea o relatie foarte buna cu tot PSD-ul, in frunte cu domnul Dragnea".Intrebat cine este premierul Romaniei in acest moment, Grindeanu sau Dragnea, Daniel Constantin a raspuns: "Sorin Grindeanu, dar exista o colaborare foarte buna intre domnul Grindeanu si domnul Dragnea si sunt convins ca aceasta colaborare va da rezultate bune".De asemenea, intrebat daca, in opinia sa, Grindeanu este capabil sa il refuze pe seful PSD, Constantin sustinut ca intre cei doi relatia de colaborare se va mentine. "Nu vreau sa vorbesc de ipoteze. Eu cred ca relatia de colaborare buna intre cei doi se va mentine si dupa ce isi vor epuiza mandatul pe care il au".Pe de alta parte, referindu-se la colaborarea dintre cele doua formatiuni politice - PSD si ALDE - Constantin a aratat ca, din perspectiva sa, aceasta va continua pe parcursul guvernarii.Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, conform caruia pot fi membri ai Executivului persoanele care nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in situatie de incompatibilitate.Potrivit Avocatului Poporului, "prevederile art. 2 din Legea nr. 90/2001 incalca principiul echilibrului puterilor in stat, nu intrunesc cerintele constitutionale de previzibilitate si proportionalitate a legii si nu permit recunoasterea dreptului la diferenta pentru ocuparea, in conditii de egalitate si fara restrictii nerezonabile, a unei functii ce implica exercitiul autoritatii de stat".