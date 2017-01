Liviu Dragnea: Luni convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru ca Guvernul sa poata da ordonante/ Daca Iohannis va incerca intarzierea promulgarii legilor, Guvernul va utiliza ordonante de urgenta

"Maine convocam Parlamentul in sesiune extraordinara. De ce? Pentru ca Guvernul sa poata sa emita ordonante. parlamentul fiind convocat in sesiune extraordinara, Guvernul poate emite ordonante. noi nu ne pierdem in detalii. Am vazut ca acest Guvern se doreste sa fie blocat, foarte bine, folosim toate parghiile legale si constitutionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului conditiile sa guverneze", a anuntat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.Lideru PSD a criticat PNL pentru atacarea la CCR a legii de abilitare a Guvernului si a promis ca va analiza in perioada urmatoare cu atentie gesturile si actiunile opozitiei."In urmatoarele zile si noi si Guvernul o sa analizam cu atentie toate gesturile, actiunile, inclusiv ale Opozitiei. Pentru ca suntem primul caz cand se ataca la Curtea Constitutionala o lege de abilitare a Guvernului de a administra tara in timpul vacantei parlamentare, adica de a putea emite ordonante. Este un singur scop aici, acele de a bloca activitatea Guvernului, adica de a bloca activitatea statului", a mai spus Liviu Dragnea.

PNL si USR au sesizat vineri Curtea Constitutionala cu privire la legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare , argumentand ca actul normativ permite Executivului sa se substituie Legislativului si ca, totodata, legea ar permite cabinetului Grindeanu sa modifice legi organice prin ordonante simple, ceea ce este contrar Constitutiei.Liviu Dragnea l-a avertizat duminica seara pe presedintele Klaus Iohannis ca, in cazul in care va incerca blocarea sau intarzierea legilor adoptate de Parlament, Guvernul va utiliza instrumentul Ordonantelor de Urgenta, acte normative care nu au nevoie de dezbatere parlamentara sau de promulgare din partea presedintelui pentru a intra in vigoare."Daca o sa ajungem la concluzia ca asta se intentioneaza (blocarea legilor adoptate de Parlament - n.r.) atunci, poate, Guvernul va utiliza Ordonante de urgenta, pentru ca Romania nu poate ramane blocata din cauza unor orgolii sau unor suparari. Romania are nevoie de legi. Daca se intentioneaza, si incep sa vad ca se intentioneaza sa se bloccheze aplicarea legilor sau promulgarea lor, intarzierea lor, atunci Guvernul poate sa adopte ordonante. Pentru ca oamenii au nevoie de masurile pe care noi le-am promis si noi vrem sa le facem. Noi nu dam la o parte masurile, uitam de nevoile oamenilor, dorintele lor, dorinta noasttra de a creste Romania, lasam totul la o parte ca sa ne ciondanim si sa ne batem in proceduri. Asa ceva nu facem", a avertizat Liviu Dragnea la Romania TV.Intrebat daca are in vedere inclusiv suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, liderul PSD a negat. "Nu, am spus mereu ca trebuie avuta in vedere ca ultima solutie, ultima solutie pe care nici macar n-o vad in zare. Nu asta este preocuparea noastra. Categoric nu", a mai spus el, potrivit News.ro. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale , dupa ce Parlamentul a respins, la finalul lunii decembrie, cererea sa de reexaminare in care solicita excluderea taxei Radio-TV din textul legii. Legea a fost promulgata in ultima zi a termenului legal pe care il avea la dispozitie.