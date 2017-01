Liviu Dragnea sustine ca s-a gasit o gaura de 10 miliarde de lei in buget si ca va face o comisie parlamentara de ancheta pentru Guvernul Ciolos

"Din pacate Klaus Iohannis nu a cerut explicatii premierului Ciolos sau ministrului Anca Dragu pentru ce s-a intamplat la Finante la finalul anului. O sa le cer eu maine. Vom face o comisie parlamentara de ancheta pentru ca este ilegal ce s-a intamplat acolo. Au facut o rectificare pozitiva in noiembrie. Acum totul ne arata ca veniturile sunt mai mici. Asta e ilegal. Cine a mintit trebuie sa plateasca. Bugetul are o gaura de 10 miliarde de lei. Asta trebuia sa ceara presedintele. Vom cere noi insa aceste explicatii. I-am cerut ministrului de Finante sa faca o verificare clara in minister. Vom face o comisie de ancheta parlamentara imediat", a declarat Liviu Dragnea, conform romaniatv.net Liderul PSD a sustinut ca se afla in situatia in care "bugetul Romaniei pe 2017 are o gaura de 10 miliarde de lei, pe care sigur ca o sa o acoperim, dar care puteau sa se duca in lucruri bune pentru romani"."Cinci persoane ar trebui sa fie chemate prioritar. Premierul, ministrul Finantelor, ministrul Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fiscal. Sa iasa la iveala adevarul ultimelor zile din acest an si de ce s-a evitat si intarziat instalarea noului guvern", a spus Dragnea.Liderul PSD a facut si un apel catre "cei care au pierdut alegerile" sa isi pastreze ratiunea si echilibrul. "Nu imi aduc aminte sa fi fost in tara noastra asemenea presiuni. Sunt institutii fundamentale ale statului de drept. Ele trebuie sa simta ca sunt libere sa actioneze", a declarat Dragnea, cu privire la ultimele iesiri ale oficialilor de la Palatul Cotroceni."In ceea ce priveste eventuala incercare de intimidare a domnului Iordache, eu va spun ca nu si-au gasit omul. E un ministru plin, un om cu picioarele pe pamant. El intelege ca trebuie sa sprijine justitia, sa faca totul ca judecatorii sa se simta liberi, dar pe de alta parte, Iordache nu va ramane indiferent sau se va preface ca ce se intampla in ultimele zile nu se vede. Nu e un ministru de paie", a insistat Dragnea.