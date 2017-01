Raluca Turcan: PNL nu a pierdut alegerile din cauza lui Ciolos, ci din cauza mesajului confuz; o discutie cu Ciolos ar fi o normalitate

"PNL a inregistrat acest esec la alegeri din cauza unui mesaj confuz care a diluat identitatea PNL si care ne-a indepartat de oameni structural atasati de PNL (...) Raportarea la Dacian Ciolos trebuie sa fie chibzuita, decenta, realista", a declarat Raluca Turcan, potrivit News.ro.Turcan a mentionat ca in interiorul PNL exista multi membri de la baza care sunt dezamagiti de modul ezitant in care Dacian Ciolos s-a implicat in campanie, dar ca fostul premier ar trebui tratat "cu mai mult respect si seriozitate". "Un om care, aflat in fruntea Guvernului, a contribuit la cresterea calitatii in educatie, la sprijinirea mediului de afaceri, la dezvoltarea agriculturii, un om care a avut si parti care putea fi explicate mai bine in Guvern, trebuie tratat cu mai mult respect si seriozitate", a mai spus Turcan.Presedintele interimar al PNL a admis ca "o discutie cu Ciolos ar fi o normalitate", precizand insa ca "de aici si pana la discutia despre presedintia partidului este o distanta foarte mare". "Pentru a fi presedinte PNL, trebuie sa fii dorit de membrii PNL", a conchis Raluca Turcan.Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a relatat, joi, ca a fost sunata de catre fostul premier Dacian Ciolos care a solicitat o intalnire cu liberalii, dar ca deocamdata nu s-a luat o decizie in partid daca sa aiba loc o astfel de intalnire si a precizat ca nu s-a pus problema intrarii lui Ciolos in PNL."Am avut o discutie telefonica (n.r. - cu Dacian Ciolos). Domnia sa m-a sunat si mi-a spus ca, in masura in care membrii PNL ar considera binevenita intalnirea cu domnia sa, sa incercam sa realizam o astfel de intalnire. Eu am raspuns ca voi discuta cu colegii in PNL si, daca vom organiza o intalnire, aceea va fi una institutionala. Deocamdata, nu avem o decizie luata impreuna cu colegii din PNL de a face aceasta intalnire. Sunt convinsa ca, daca vom lua o decizie, va anuntam", a declarat Raluca Turcan.Intrebata despre refuzul categoric pentru o intalnire cu Dacian Ciolos exprimat public de unii lideri PNL, Raluca Turcan a precizat ca sunt unii liberali cu opinii diferite, altii mai moderati."Sunt unii care considera ca participarea domnului Ciolos in campania electorala putea fi mai puternica, sunt unii care solicita sa ne uitam intai in propria noastra curte si sa vedem daca puteam face mai bine lucrurile in PNL, asta nu inseamna ca nu suntem oameni cu opinii libere si nu inseamna ca, daca luam o decizie institutionala, n-o sa o respectam", a mai spus Turcan.