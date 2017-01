Consilierul guvernatorului BNR: Nu este nicio gaura in buget

in care s-au facut rectificarile buget are d in august-noiembrie anul trecut de catre guvernul Ciolos, dupa ce, sustine Dragnea, ar fi depitat o

"Nu este vorba de nicio gaura, de la un an la altul bugetul nu-si transforma resursele. Noul an fiscal incepe de la 0, cu veniturile pe care le planifica sa le corecteze si cu cheltuielile pe care le planifica a le face. Deci nu exista legatura intre ele", a declarat Lucian Croitoru in emisiunea "In fata ta", pe care Digi24 urmeaza sa o difuzeze duminica.Amintim ca presedintele PSD Liviu Dragnea vrea infiintarea unei comisii care sa ancheteze modul "gaura" de 10 miliarde din buget. Ulterior Dragnea a renuntat la termenul de "gaura" si a sugerat ca cele doua comisii de buget din Camera si Senat vor ancheta rectificarile pozitive operate de Guvernul Ciolos in 2016. De asemenea, el a admis ca ''gaura'' de miliarde estesi cele realizate.Liderul PSD a precizat ca, in conformitate cu programarea initiala, la adoptarea bugetului pentru 2016 veniturile era estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei, iar la sfarsitul anului veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai putin cu 10 miliarde.