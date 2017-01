Liviu Dragnea, intrebat la Antena 3 cand va deveni prim ministru: Deocamdata, Sorin Grindeanu presteaza bine. Sper sa aiba capacitatea de a rezista tuturor tentatiilor - politice si de proiecte personale. / Nu vom mari nicio taxa

Cele mai importante declaratii ale lui Liviu Dragnea:

Dragnea a mai sustinut ca "Eu tot ce am spus in campanie voi respecta. Tot ceea ce am promis in campanie se va intampla."Liderul PSD a fost prezentat, la inceputul emisiunii, de moderatorul Radu Tudor ca "Omul politic al momentului" in Romania. Radu Tudor a inceput emisiunea spunandu-i lui Dragnea ca "am facut peste 20 de emisiuni impreuna"."La dumneavoastra am venit in momente importante din viata mea: si momente bune, si momente grele", a raspuns Dragnea.Nu sunt semne ca regimul Iohannis e mai decent sau mai uman decat regimul Basescu. Eu am fost lovit in ambele regimuri.Scandalul Coldea afecteaza imaginea SRI, un pilon important.Noua comisie SRI din Parlament trebuie sa ancheteze aceste lucruri, dupa parerea mea. Trebuie sa il cheme la audieri pe domnul director Hellvig. O audiere si o anchetare fara patima, dar facuta serios.Credibilitatea acestor institutii nu trebuie sa aiba de suferit, acest scandal trebuie lamurit.Maine vorbesc cu colegii pe care vrem sa ii propunem in comisia SRI, nu e o comisie usoara. Trebuie sa vedem intai daca vor.Intrebat ce relatie are cu Eduard Hellvig: Nu pot sa ascund ca am avut o prietenie foarte stransa cu Eduard Hellvig, in perioada constructiei acelui proiect frumos, USL. Amandoi stateam umar la umar ca sa ducem proiectul mai departe. Dupa ce domnul Hellvig a devenit directorul SRI, avem o relatie institutionala foarte civilizata. Ii respect pozitia care implica foarte multa discretie.Eu tot ce am spus in campanie voi respecta. Tot ceea ce am promis in campanie se va intampla.Nu vom mari nicio taxa.Vrem sa traim intr-o tara in care un om de afaceri nu sta cu bocceluta langa pat, ca ii bate cineva in usa la 6:00 dimineata. E valabil pentru orice cetatean, nu doar pentru oamenii de afaceri.Romania are un sistem aministrativ sub teroare, oameni carora le e frica sa semneze.Intrebat cand va deveni prim ministru: Deocamdata, Sorin Grindeanu presteaza bine. Daca el si echipa lui rezista la programul de guvernare pe care eu l-am facut, termenele si proiectele vor fi respectate, Sorin Grindeanu va sta acolo tot mandatul. Sper sa aiba capacitatea de a rezista tuturor tentatiilor, de toate felurile: tentatii politice si tentatii de proiecte personale.Caragiale a fost un geniu, dar e bine sa fie doar citit, nu si pus in practica.Voi riposta o data si bine lui Iohannis.