Sorin Grindeanu: Avem un program de guvernare pe care o sa-l indeplinim 100%. Incercam ca in jurul datei de 25 ianuarie sa trimitem bugetul spre Parlament. Pastram deficit sub 3%

Grindeanu a promis si ca "Ne vom respecta toate angajamentele. Eu am evitat sa vorbesc despre mosteniri grele, chiar daca sunt. Lumea n-a votat programul de guvernare al PSD ca sa spunem despre mostenirea grea. Le-am cerut ministrilor sa-mi faca o situatie cu ce au gasit si ce trebuie facut pentru a pune in practica programul de guvernare.""Vorbim pentru anul 2017 de un PIB de 815 miliarde, vorbim de o crestere economica de 5,2%, vorbim de o inflatie de 1,4% si vorbim de aproximativ 180.000 de locuri noi de munca. Avem venituri (...) pentru anul 2017 de 253,1 miliarde, iar cheltuielile de 277,2. E o diferenta de 24,1 % intre venituri si cheltuieli, ceea ce inseamna sub 3% deficit, 2,95%", a declarat Grindeanu.Grindeanu spune despre Guvernul sau ca "Nu e vorba de a juca individual, e o echipa solida, care lucreaza ca o echipa".El a subliniat ca scorul PSD de la parlamentare "E cel mai mare scor obtinut de un singur partid la alegeri post-decembriste. Increderea e imensa", adaugand ca "Campania a condus-o domnul Liviu Dragnea."Despre discutia cu Klaus Iohannis privind proiectia bugetara: "O discutie corecta institutional. Eu nu sunt un tip conflictual."Intrebat daca ramane 4 ani la Palatul Victoria: "PSD da. Asta o sa hotarasca oamenii, daca ceea ce facem noi acolo facem bine."Intrebat daca este un om bogat. "Nu. Dar nu sarac. Sunt in clasa de mijloc."Intrebat daca, in cazul in care ar avea o problema de sanatate, ar trata-o in tara sau in strainatate: "Aici. Asa am facut mereu, eu si familia mea."Despre Liviu Dragnea: "Liviu Dragnea ne-a condus extrem de bine, si la alegerile locale, si la alegerile parlamentare, si am obtinut scorurile istorice. Eu am prins foarte multi presedinti la PSD. Modul in care Liviu Dragnea a stiut sa ne aseze, si la locale, si la parlamentare, arata foarte bune calitati de lider.""Cu o luna inainte de alegeri nu s-a facut rectificare bugetara negativa, asa cum era normal. Probabil acea rectificare din 23 noiembrie a fost pozitiva pentru ca era campanie electorala. Dar exista viata dupa campanie, viata romanilor."Parintii mei au fost profesori, acum ambii sunt pensionari.Niciodata nu e destul pentru medici sau pentru profesori. Am da tot timpul daca am avea, dar noi am facut lucrurile astea.