Liviu Dragnea: Comisia SRI din Parlament trebuie sa ancheteze scandalul Coldea si sa il cheme la audieri pe domnul director Hellvig

"Noua comisie SRI din Parlament trebuie sa ancheteze aceste lucruri, dupa parerea mea. Trebuie sa il cheme la audieri pe domnul director Hellvig. O audiere si o anchetare fara patima, dar facuta serios", spune Liviu Dragnea."Scandalul Coldea afecteaza imaginea SRI, un pilon important. Credibilitatea acestor institutii nu trebuie sa aiba de suferit, acest scandal trebuie lamurit", a adaugat liderul PSD.Intrebat ce relatie are cu Eduard Hellvig, Liviu Dragnea a raspuns ca: "Nu pot sa ascund ca am avut o prietenie foarte stransa cu Eduard Hellvig, in perioada constructiei acelui proiect frumos, USL. Amandoi stateam umar la umar ca sa ducem proiectul mai departe. Dupa ce domnul Hellvig a devenit directorul SRI, avem o relatie institutionala foarte civilizata. Ii respect pozitia care implica foarte multa discretie."Dragnea a evitat sa nominalizeze parlamentarii PSD care vor face parte din comisia de control a SRI: "Maine vorbesc cu colegii pe care vrem sa ii propunem in comisia SRI, nu e o comisie usoara. Trebuie sa vedem intai daca vor."