AUDIO Sebastian Ghita, inregistrarea nr.8: Coldea si Kovesi sunt ofiteri ai unui serviciu secret strain

"Puterea lui Coldea asupra colegilor si asupra celorlalte institutii vine din relatia sa de exlusivitate cu Kovesi. Amandoi sunt, de fapt, ofiteri ai unui serviciu secret strain. Un serviciu secret al unei tari partenere Romaniei, dar totusi ai unui serviciu secret strain. Acesta este motivul pentru care Coldea obliga SRI si pe colegii din SRI sa o ajute pe Kovesi tot timpul, cu plagiatul, cu comisiile, cu orice, astfel incat Kovesi sa ramana acolo in functie", afirma Ghita."Sunt convins ca deja multe din dezvaluirile facute despre Coldea si Kovesi au putut fi verificate de dvs. Ati vazut toti documente, facturi, imagini, dar nu pe toate. Sunt convins insa ca atat Kovesi cat si Coldea incearca sa minta si sa musamalizeze totul", spune Ghita la inceputul inregistrarii."In cazul plagiatului dnei Kovesi, Parchetul General a spus ca nu a putut verifica zborul de la Cluj, cu avion privat, pentru ca n-au gasit firma. Pentru ca firma este in insolventa si Parchetul n-a reusit sa recupereze niste documente. Eu cred ca a mintit. Iata factura din 27 iulie 2012, cea care dovedeste ca impreuna cu Mihnea Costoiu am fost la Cluj pentru a o acoperi pe Kovesi.Ati vazut toti cum acea comisie a Ministerului a pacalit legea, a mintit si a incercat sa demonstreze ca Kovesi a plagiat doar putin si nu in partile esentiale, dar in realitate ei au verificat doar 100 de pagini din 400 si nu au folosit un software deloc. Am vazut ca dl Ciuvica a facut o contestatie la acea decizie si vom vedea ce va raspunde Ministerul si acea comisie de verficare a plagiatelor de data asta. Dar nu este in regula ca o institutie sa minta", a continuat Ghita."De aceea m-am hotarat si eu sa vorbesc despre ce s-a intamplat in acesti zece ani. Cum - vedem toti - in Romania se minte, se ameninta si se falsifica pentru a o proteja pe aceasta femeie in functie. E prea mult", mai spune Sebastian Ghita, care promite si alte episoade cu dezvaluiri, in care "am sa va spun motivul adevarat pentru care aceasta doamna Kovesi este tinuta in functie. Ce lucruri a facut pana acum in aceasta tara si ce se mai doreste de la dansa in continuare"."Ca sa va convingeti ca Kovesi minte, iar DNA falsifica probe, am sa va prezint si inregistrarile reale, fata de cele falsificate, din dosarul Realitatea. Si o sa auziti cu urechile dvs", mai spune Ghita, care"Este foarte simplu sa se verifice si petrecerea de la Sinaia. A fost la vila SRI din Sinaia. Au vazut si sunt martori soferii, ospatarii, lautarii si in episoadele viitoare veti vedea si filmuletul. Dna Kovesi tot nu raspunde intrebarii publice: a fost sau nu la acea petrecere? (...) Iar SRI trebuie sa spuna adevarul despre sutele de prezente ale lui Kovesi la SRI", afirma el."Am sa vorbesc despre cazul dlui Florian Coldea. Acum doi ani, dupa ce dna Udrea l-a acuzat public de diverse intamplari auzite in biroul dlui Basescu, Coldea a fost chemat la o alta comisie interna a SRI. M-a rugat sa-l ajut si sa-i dau documente despre vacantele petrecute impreuna cu mine. A mai fost audiat dl Coldea. Sigur ca eu l-am ajutat cu banii pentru vacante si nu am vazut acest lucru ca pe ceva rau sau anormal. In mod evident, eu platind multe din acele cheltuieli, documentele erau la mine. L-am rugat pe un prieten de-al meu, pentru documentele care ii erau necesare lui Florian Coldea, sa ma ajute cu facturi si chitante de la o agentie de turism.Coldea s-a dus la comisia SRI si se duce si acum cu acele documente. Vestea proasta insa este ca n-am putut sa-i fac rost de documente lui Coldea de acum doi ani, sau de acum patru ani s.a.m.d. Si atunci, din pacate, este foarte usor de dovedit, prin verificarea in contabilitate a acelor firme, ca documentele pe care le prezinta si le-a prezentat Coldea sunt false, pentru ca numerele acelea de facturi nu au fost niciodata inregistrate. I-am spus lui Florian Coldea ca nu se mai pot face toate documentele cu 4-6 ani in urma si mi-a spus sa i le dau asa, ca se descurca dansul", a relatat Ghita.