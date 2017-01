Viorel Stefan: Fiscului ii va reveni de acum sarcina probei/ Vom publica o lista neagra cu firmele cu risc

Ministrul Finantelor Viorel Stefan a declarat, la Realitatea TV, ca Fiscul trebuie reformat ca sa devina prietenos cu contribuabilul si nu sa aiba o pozitie abuziva, in acest sens fiind necesara o lege a statului lucratorului fiscal care sa-l evalueze in functie de competenta si de relatia cu ccontribuabilul. "Inspectorii ANAF au inversat procesul juridic si folosirea probei, iar in loc sa dovedeasca ei daca o firma face evaziune au incarcat firmele de birocratie si le-au cerut sa dovedeasca ca sunt corecte. Sarcina probei trebuie sa revina Fiscului. Comisia de Contestatii trebuie scoasa de la ANAF", a declarat ministrul.

Despre impozitarea companiilor multinationale: Aceasta chestiune este rezolvata la nivel european si trebuie se o implementam si noi. Aceasta masura da solutia impozitarii la locul unde se face profitul si nu unde are sediul fiscal compania. Se va implementa in acest an, dar nu stiu exact acum cand.





