Florin Iordache, despre protestatarii impotriva gratierii: Oamenii nu sunt informati corect, am trimis un secretar de stat sa stea de vorba cu ei

"Eu am trimis in seara asta un secretar de stat, am vorbit cu secretarul general al Guvernului si va merge un secretar de stat sa stea de vorba cu oamenii, pentru ca mi se pare ca oamenii acestia nu sunt informati corect. Din punctul nostru de vedere, este o prerogativa legala a Guvernului sa putem face chestiunea aceasta. Dintr-o slaba informare, cred eu, oamenii au iesit si se manifesta", a declarat Florin Iordache la Antena 3, potrivit Agerpres.Intrebat despre reactiile negative pe acest subiect, Iordache a spus ca ar putea fi vorba si de "dezinformare" in ceea ce priveste continutul proiectului privind gratierea."Asteptam si punctele de vedere contrare, nu toata lumea trebuie sa fie de acord, dar am constat ca sunt anumite anomalii si disfunctionalitati si de aceea incercam sa le indreptam. Mai sunt multe chestiuni care trebuie modificate in perioada urmatoare", a adaugat demnitarul.Ministrul Justitiei a explicat ca gratierea a mai fost aplicata in anii 1998 si in 2001, iar Romania are in prezent 19.000 de locuri de detentie, insa cu 28.000 de detinuti.Intrebat daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar putea fi unul dintre beneficiarii proiectului privind gratierea, Iordache a replicat: "In niciun caz. La dumnealui este suspendata executarea. Legile si ordonantele nu se fac pentru persoane. Noi discutam de fapte. Daca va uitati foarte clar la faptele care sunt trecute, nu beneficiaza".