Un profesor, fost detinut, a povestit la Antena 3 ca a scris recenzii pentru alti detinuti in schimbul carora acestia au obtinut diverse beneficii

Gheorghe Amza a marturisit ca a scris recenzii si pentru colegii de celula in contextul in care a fost intrebat de realizatorul emisiunii Sintenza Zilei, Mihai Gadea, daca a fost lovit in perioada petrecuta in penitenciar. Profesorul a povestit ca, in timp ce se plimba prin curtea inchisorii, unul dintre detinuti l-ar fi lovit cu pumnul in fata pentru ca nu i-ar fi scris si lui recenzii. In urma incidentului, Amza a povestit ca si-a pierdut unul dintre dinti."Cand eram in carantina, la Poarta Alba, faceam recenzii - citeam tot timpul - pentru... toti, ca pe recenzie se primeau puncte credit. In functie de punctele credit poti sa primesti un pachet in plus pe luna sau permisie o zi. (...) Punctele credit se fac in urma unor activitati pe care daca poti sa le intreprinzi, le intreprinzi. Daca esti solicitat sau daca exista posibilitatea, dar nu prea exista. Asta cu recenzia - eu citeam carti - faceam recenzii si sigur ca dadeam si la colegii de celula ca...", a povestit Gheorghe AmzaIn timpul emisiunii "Sinteza Zilei", profesorul Gheorghe Amza a povestit despre conditiile grele pe care le-a intalnit in penitenciarele romanesti. El a sustinut ca a fost inchis pe nedrept, in urma unui abuz.In decizia nr. 438 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate in custodia ANP se arata ca ", program de educatie, asistenta psihologica, asistenta sociala finalizat/absolvit, conform obiectivelor specifice demersului,i se aloca un numar de credite - stabilit in functie de complexitatea activitatii sau programului finalizat/absolvit - conform anexei nr. 3." (art. 18, alin. 2). De asemenea, decizia precizeaza la alin. 3, art. 18 ca "pentru- conform anexei nr. 4". Mai precis, decizia arata ca punctele credit sunt acordare fiecarui detinut in functie de activitatea pe care a desfasurat-o pe cont propriu.Interviul cu profesorul Gheorghe Amza a fost difuzat de Antena 3 miercuri seara, la scurt timp d upa incheierea protestului din capitala impotriva ordonantei de urgenta PSD pentru gratiere si modificarea Codului Penal, la care au participat aproape patru mii de oameni.

