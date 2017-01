UPDATE Antena 3: Incendiul nu a reusit, lovitura de stat continua/ Mircea Badea: Se incearca prabusirea unui Guvern cu manifestatii de strada

Da, eu as iesi. Cred ca este momentul ca "Iesi afara, javra ordinara" sa se intoarca".





Unii dintre cei care partictipa la aceste proteste au comportament huliganic, a declarat Gadea. Acesta reclama ca echipamentele Antena 3 au fost vandalizate. "Am inteles ca unii au strigat: Antena 3, niste derbedei. Ca sa citam Piata Universitatii: Mai bine derbedei decat securisti", a mai spus Gadea.



Mircea Badea instiga la protest. Acesta spune ca daca oamenii nu ies in strada, isi merita soarta. "Daca nu ies 500.000 de oamenii in strada, asa ies lucrurile", a spus acesta.



Mihai Gadea a declarat ca la sondajul facut de Antena 3 au votat peste 6.000 de oameni si 90% spun ca ar iesi in strada.



"Se incearca prabusirea unui Guvern cu manifestatii de strada. Reteta este aceeasi, arde un club, incendiul este mai nereusit. Coincidenta este prea mare. Arde clubul, ies cetatenii pe strada, cade Guvernul", a declarat Mircea Badea.Badea si Gadea intreaba telespectatorii: Ati iesi in strada pentru a protesta impotriva abuzurilor?Mircea Badea: "