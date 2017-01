Liviu Dragnea despre Klaus Iohannis: A dat buzna in sedinta de Guvern in afara Constitutiei. Isi cere suspendarea. Vrea sa se victimizeze. Nu suntem interesati de asta, nu cred ca trebuie pentru Romania asa ceva

El l-a acuzat pe seful statului ca "a facut acest spectacol neconstitutional, a mers in sedinta de Guvern, pentru a face din gratiere o tema de interes national. Este logica unui om politic care a pierdut alegerile, care a scazut in sondaje, care a facut foarte multe greseli. (...) Cu orice pret, vrea ca Guvernul sa nu puna in aplicare programul de guvernare, pentru ca romanii vor avea mai multi bani in buzunar, mediul de afaceri se va simti mult mai bine."Dragnea a sustinut ca, aseara, seful statului ar fi incalcat legea, participand la un protest unde "a instigat": "Vrea sa resusciteze niste fosti sustinatori, alegand o cale complet gresita", sustine Liviu Dragnea."Cu orice pret, vrea ca Guvernul sa nu puna in aplicare programul de guvernare, pentru ca romanii vor avea mai multi bani in buzunar, mediul de afaceri se va simti mult mai bine.Planul presedintelui Iohannis este ca, cum-necum, pana in vara acest Guvern sa fie dat jos prin orice mijloace, pentru ca stie ca daca acest Guvern ramane la putere si efectele incep sa se simta, nu mai are nicio sansa."Dragnea a sustinut si ca "Presedintele a mintit cu presa de fata la acea intalnire de la Guvern, printre care ca a fost invitat. Constitutia spune ca presedintele poate participa la sedinta de Guvern daca se discuta o tema de interes national - externe, aparare si ordine publica - sau daca este invitat de primul ministru. Traian Basescu a vrut sa participe o data la o sedinta de Guvern condusa ce C.P. Tariceanu, a trimis o adresa, ca asa se procedeaza, nu dai buzna, iar Tariceanu i-a raspuns ca nu se discuta probleme de interes national. Altadata a fost invitat si a participat."