Liviu Dragnea, la Antena 3: Nu vor fi eliberati coruptii, violatorii sau pedofilii. Prejudiciile se vor recupera/ Soros face rau Romaniei

Eu am cerut si astazi ministrului Justitiei sa spuna cati oameni au murit in penitenciarele romane. Sunt zeci, sute, mii?



Avem nevoie de un pachet de masuri. Am vorbit astazi si despre cresterea alocatiei pentru ratia de mancare. Stiti cat este acum? Trei lei pe zi pentru detinut.

Este nevoie de penitenciare noi, intr-un numar de ani sa ne aliniem tuturor coordonatelor invocate la nivel international. Suntem departe

S-a spus ca este o lege data pentru corupti, sa iasa din inchisoare. Minciuna.



Cele patru fapte definite de Conventia Europeana, darea de mita, luarea de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, sunt trecute la exceptii. Deci nu are efect legea asupra acestor fapte

Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost invitatul lui Mihai Gadea in aceasta seara la "Sinteza zilei", Antena 3. Dragnea sustine ca actualul guvern va convinge lumea incet, incet ca legea gratierii este buna si ca nu vor scapa coruptii, violatorii sau pedofilii si ca legea nu va impiedica recuperarea prejudiciilor. "Legea nu va rezolva problema amenzilor primite de Romania pentru conditiile din inchisoare, dar e un prim pas. Azi am discutat marirea alocatiei de hrana pentru detinuti. Stiati ca aceasta e de doar 3 lei pe zi?! Ce mancare ii poti oferi unui detinut cu aceasta suma?", a declarat liderul PSD.Mihai Gadea insista ca aceasta lege este absolut necesara, spune ca au cerut aprobarea sa filmeze in inchisori "care au un grad de ocupatie de peste 200%". O foloseste chiar pe fostul ministru Raluca Pruna ca argument care "a recunoscut ca puscariile sunt prea aglomerate".Gadea propune ca Romania sa urmeze modelul Italiei care "a avut o strategie 'puscarii libere' si a eliberat foarte multi detinuti". urmeaz aun interviu cu un oficial italian despre cum s-a procedat in Italia.Gadea incearca sa-l provoace pe Dragnea si-i citeaza declaratia lui Sebastian Lazaroiu care a spus ca "Dragnea s-a inmuiat in ultimele zilei". "Nu m-am inmuiat. Am fost mai calm aseara in emisiune, dar eu nu renunt la proiectele noastre. In ultimele zile am inceput sa primesc informatii de la oameni din sistem ca se incearca sa mi se fabrice noi dosare", a declarat Dragnea

"Ni se pregatesc noi dosare"



In ultimele zile am inceput sa primesc informatii de la oameni din sistem ca se incearca sa mi se fabrice noi dosare.

Sunt persoane mai slabe asupra carora au inceput presiunile pentru a face denunturi. Nu au insa ce sa zica

Am informatii ca si pentru oamenii din guvern au fost pregatiti deja anumiti procurori

Saptamana viitoare am sa fac un demers legitim legat de dosarul referendumului in care am fost condamnat. Am fost condamnat pentru o fata care nu era retinuta in rechizitoriu

Faptul ca Iohannis a participat la un mitig neautorizat arata ca si-a incalcat juramantul, ca incheiat legea. In al doilea rand, arata ca a fost un gest politic si ca a renuntat la rolul lui de moderator. 3. Este intr-o campanie profund gresita de resuscitare a imaginii sale.

Soros si "binoamele" lui Dragnea