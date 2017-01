Seful Comisiei de control a SRI, la Antena 3: Am intrebat si eu cine este cu adevarat Sebastian Ghita/ Jurnalistii detin informatii si sunt interesanti pentru serviciile secrete

Problema majora este canu avem un cod al ofiterului din SRI

Poate, in acest cod, ar trebui impusa si o limita de ani in pozitiile de conducere.

Investigatia noastra nu s-a incheiat

Trebuie sa aflam daca inregistrarea cu domnul Basescu e corecta, integrala sau modificata, asa cum sustine fostul presedinte

protocolul dintre Parchet si SRI s-a semnat inca din 2009. Protocolul prevede ca ofiterii SRI sa nu se implice in ancheta ci doar sa ofere sprijin in montarea paraturii d einregsitrare si in activitatea de filaj

Mie nu mi s-a pus la dispozitie inca acest protocol

Seful Comisiei de control a SRI, Adrian Tutuianu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca nu are raspunsuri la toate intrebarile si la o tema atata de complicata, ca au fost prea putine ore de audieri si ca mai au nevoie sa chemi si alti oameni la audieri.Tututianu spune ca a incercat sa afle daca Sebastian Ghita este ofiter acoperit sau nu, dar c ai s-a raspuns doar ca are informatii relevante pentru securitatea nationala. "Nu mi se pare normal ca ofiteri SRI sa mearga in vacante cu oameni politici, cu un om care era in Comisia de control a SRI. E o pata pentru institutia SRI", a declarat Tutuianu.

Despre acoperitii din Justitie, politica sau presa:



Seful SRI a declarat c anu exista acoperiti in Justitie. De altfel, exista o prevedere in lege expresa care interzice acest lucru

Nici in randul oamenilor politici nu sunt ofiteri acoperiti

Despre presa: Un om de presa, din perspectiva serviciilor secrete, este un om cu multe informatii si poate deveni interesant.

La momentul actual, nu exista lege care sa impiedice serviciile secrete sa racoleze oameni din presa sau din alte domenii cu exceptia celor din Justitie



emisiunea este in desfasurare

Presedintele Comisiei de control al SRI, Adrian Tutuianu, a declarat miercuri ca Sebastian Ghita a participat la evenimente ale Serviciului Roman de Informatii in ultimii patru ani ca membru al acestei comisii, iar in perioada 2010-2012 a fost considerat de SRI o persoana cu "informatii de interes" pentru securitatea nationala.



Adrian Tutuianu a fost intrebat de presa, dupa sedinta din comisia SRI la care a fost audiat Eduard Hellvig, in ce calitate a participat Sebastian Ghita la intalnirile SRI.



"Pentru perioada 2012 - 2016 raspunsul este simplu: a fost membru al comisiei parlamentare de control al SRI si a participat si la activitati publice si la activitati care au fost mai putin publice, activitati care privesc calitatea sa de membru (al Comisiei SRI - n.r.) (...). Raspunsul este urmatorul: nu a fost ofiter acoperit si un argument adus de comisia interna a SRI este legat si de juramantul pe care l-a depus in 2012", a spus Tutuianu, citat de News.ro.



In ceea ce priveste perioada 2010-2012, respectiv de la primele intalniri la momentul la care a devenit deputat, membru al Comisiei, Tutuianu a citit un raspuns oficial al SRI: "A fost prezent in calitate de persoana care avea informatii de interes pentru securitatea nationala", a declarat Tutuianu.