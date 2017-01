Tutuianu: Ar fi utila audierea lui Traian Basescu in Comisia de control al SRI pe tema inregistrarilor prezentate de Ghita

"Ne-am gandit ca ar fi utila prezenta domnului Ghita, chiar a domnului Ponta, care si-a exprimat public disponibilitatea de a veni la audieri si chiar si a fostului presedinte Traian Basescu. Am comunicat foarte clar ca aceasta investigatie nu s-a incheiat. Eu cred ca este foarte important sa stim daca inregistrarea cu Traian Basescu este corecta. Dansul a spus ca este adevarat, dar ca este prelucrata inregistrarea", a explicat Tutuianu la Antena 3, potrivit News.ro.Fostul deputat Sebastian Ghita a prezentat, in seara zilei de 3 ianuarie, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea. Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu "felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu".Fostul presedinte Traian Basescu a scris atunci pe pagina sa de Facebook ca recunoaste inregistrarile facute publice de Sebastian Ghita, precizand ca sunt din "discutii private" din ultimele luni ale anului 2016, dar ca acestea au fost editate, "ceea ce este de natura a crea unele confunzii".Basescu a si fost audiat la Parchetul Inaltei Curti de Casatie pentru a da declaratii, in calitate de martor, in dosarul deschis in 4 ianuarie, in care a fost inceputa urmarirea penala pentru abuz in serviciu, faptele cercetate fiind legate de inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita.