Cum au transmis Antena 3 si RTV protestul din Piata Victoriei: Romania TV - Cei din guvern sunt in stare de asediu, protestatarii lovesc jandarmii / Mihai Gadea: Sunt persoane la protest care vor cu orice pret ca lucrurile sa degenereze

Mihai Gadea: "Este evident ca ceea ce au facut in aceasta seara niste personaje care sunt suspectate a fi ofiteri acoperiti in presa, incitand pur si simplu, spunand despre anumiti lideri politici ca sunt jigodii si dand adresele de acasa pentru a se merge acolo si pentru, cine stie, se poate intampla orice, poate chiar sa fie linsati respectivii. Cred ca acest lucru n-are cum sa anunte ceva bun. Am vazut oameni foarte surescitati, am vazut oameni foarte violenti..."

Adrian Ursu intervine: "Am vazut de fapt forta de reactie rapida, fiindca sa nu uitam, mobilizarea s-a realizat intr-un timp record. Nu se terminase conferinta de presa si deja primele grupuri erau in Piata Victoriei, iar la cateva minute deja cateva sute li se alaturau. Bucurestiul e un oras care se parcurge destul de greu daca vii din cartierele marginase. Deci, e limpede ca mobilizarea a fost data cu ceva timp inainte. S-a realizat deplasarea suficient de bine organizat, astfel incat ceea ce am vazut noi a fost forta de reactie rapida. Maine probabil participarea va fi ceva mai numersoasa. Si va continua poate chiar sub forma unui protest de tip Chisinau, unde - ne amintim - doi ani de zile nu s-au mutat corturile din fata palatelor importante ale puterii de acolo. Este un model care a fost exersat si in Ucraina"

"Protest violent, SPP a blocat toate iesirile din Guvern", scria pe burtiera Romania TV, in timp ce o moderatoare afirma ca "cei din Guvern s-au baricadat", "sunt in stare de asediu in sediul Guvernului".Corespondenta RTV, care transmitea din sediul Guvernului, afirma intr-o interventie in direct ca din strada se aud "cuvinte foarte urate, injuraturi".Intre timp, Antena 3 l-a contactat telefonic pe un purtator de cuvant al Jandarmeriei, care a precizat ca Palatul Victoria este un "obiectiv de o deosebita importanta" si ca jandarmii "incearca sa evite folosirea materialului din dotare, folosirea fortei".Mihai Gadea a afirmat ca "este foarte important ca aceste manifestatii sa nu derapeze, sa se transforme in chestiuni violente, asa cum am vazut ca s-a intamplat", si l-a intrebat pe reprezentantul Jandarmeriei, Gheorghe Enache, daca erau persoane din galeriile de fotbal in momentul in care s-a incercat fortarea unui gard de la Guvern.Niciuna dintre cele doua televiziuni nu a oferit o estimare a numarului participanti la protest.Moderatorii de la Antena 3 spun ca de fapt se incearca fortarea alegerilor anticipate iar Mugur Ciuvica declara ca protestul din aceasta seara "fata de ce a fost duminica, cand SRI s-a implicat masiv, e micut".Cand oamenii scandau "Cine nu sare nu vrea schimbare!", Mugur Ciuvica spune: "Uite, sunt niste fotbalisti acolo, sunt galeriile; mai sunt si oamenii lui Nicusor Dan, tehnocratii"Mihai Gadea: "Sunt niste persoane la Guvern care vor cu orice pret ca lucrurile sa degenereze. Din acest moment, lucrurile ar putea sa involueze, sa escaladeze".RTV titreaza "protestatarii lovesc jandarmii, incidente violente". Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei intervine telefonic la televiziunea controlata de Sebastian Ghita si avertizeaza ca jandarmii "au toate materialele din dotare asupra lor si in cazul in care va fi nevoie le vor folosi".Si RTV ajunge la concluzia ca presedintele Iohannis incearca de fapt schimbarea guvernului si o acuza pe sotia acestuia ca "incurajeaza protestele".Valentin Stan intervine telefonic la RTV si afirma ca este vorba de o lovitura de stat in derulare. Si Bogdan Chirieac afirmase anterior la RTV: "Sper sa nu asistam la o tentativa de lovitura de stat"La Antena 3, Mihai Gadea vorbeste despre "ofiteri acoperiti din presa" care incita, in timp ce Adrian Ursu spune ca protestul spontan din aceasta seara a fost de fapt unul realizat de o "forta de reactie rapida", intrucat mobilizarea s-a facut "intr-un timp record".