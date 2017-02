Gabriela Firea: 95% dintre cei care protesteaza nu au citit textul OUG privind codurile; astept sa o faca

"Eu rezist unei stari de stres, de tensiune chiar, si astept sa se calmeze lucrurile. astept ca cei 95% dintre cei care sunt in piata, care protesteaza si care au declarat ca nu au citit textul ordonantei sa faca acest lucru", a spus Gabriela Firea, potrivit News.ro.Intrebata de unde are aceasta informatie, Firea a raspuns: "Pe toate site-urile. Daca vreti va trimit linkul (...) Exista un studiu care s-a realizat si 95% spun ca nu au citit ordonanta de urgenta, ca nu stiu daca sunt doua ordonante sau una, care nu stiu ca proiectul gratierii nu a fost adoptat, ci trimis la Parlament". Peste 100.000 de oameni s-au aflat, vineri seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a patra zi consecutiv de proteste fata de adoptarea ordonantei de urgenta prin care sunt modificate codurile penale. Pe unul dintre blocurile din piata au fost proiectate cu laser mai multe mesaje antiguvernamentale si cu indemnuri pentru continuarea protestelor, iar la ora 22.00 multimea a cantat imnul national, iar dupa acest moment, manifestantii au inceput sa plece.