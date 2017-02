Ivan (PSD): Nemultumirile oamenilor din strada sunt reale / OUG 13 a fost facuta pe ascuns. Modificarile nu au fost explicate nimanui niciodata, nici macar celor din PSD sau din guvern

"Nemultumirile oamenilor din strada sunt reale, ingrijorarile lor... eu sunt alaturi de ei, mai ales ca si colegii mei de generatie sunt acolo. Problema a aparut de la o discutie care trebuia sa fie una tehnica, despre niste modificari pe care trebuia sa le faca orice guvern ar fi fost la Palatul Victoria, pentru ca asa cerea Curtea Constitutionala, dar niste modificari care nu au fost explicate nimanui niciodata, nici macar celor din PSD, nici macar celor din guvern. A fost facut intr-un mod ciudat, pe ascuns. Nu inteleg ce a urmarit ministrul justitiei prin lipsa asta de comunicare si secretomania asta in jurul ordonantelor, pentru ca daca vorbiti cu juristi, si nu cu juristi din PSD, ci juristi fara culoare politica, avocati, judecatori, veti vedea ca textul ordonantelor este unul bun si Romania are nevoie de aceste ordonante. Trebuiau trimise in Parlament, trebuiau dezbatute in Parlament si de acolo sa iasa un text pe care sa lucreze toate partidele politice.", a declarat Catalin Ivan pentru postul de radio citat.Intrebat ce a invatat PSD din evenimentele din ultimele zile, europarlamentarul a afirmat ca atat partidul sau cat si orice alta formatiune de pe scena politica ajuns la guvernare trebuie sa inteleaga ca "lucrurile trebuie facute transparent, este nevoie de dezbatere publica, de informarea cetatenilor, mai ales initiative care vizeaza subiecte sensibile, iar lupta impotriva coruptiei este pilonul principal in acesti ani de zile ai dezvoltarii Romaniei"Catalin Ivan spune ca social-democratii au invatat aceasta lectie si se vor asigura pe viitor ca "ministrii cabinetului Grindeanu nu vor mai avea astfel de initiative, pe ascuns, fara sa se consulte cu partidul, cu membrii cabinetului, fara sa le puna in dezbatere publica"."Sigur ca protestatarii au dreptate, daca un lucru nu este explicat nu poate fi inteles, daca nu este inteles, nu poate fi sustinut,... presedintele PSD a anuntat deja ca niciun membru PSD nu a avut acces la ministrul justitiei si nu s-a discutat cu nimeni din partid despre aceste ordonante. Acum faptul ca PSD isi asuma raspunderea pe un lucru despre care nu a stiut nu este corect, dar pana la urma este vina partidului, pentru ca acest cabinet a rezultat dintr-o majoritate pe care PSD o are cu ALDE in Parlament - a fost o greseala de comunicare si de procedura, nu de continut", a mai declarat Catalin Ivan pentru RFI.