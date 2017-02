Chirica (PSD), intrebat daca cere scuze multinationalelor in numele lui Dragnea: Da, pot sa imi cer scuze pentru asta / Despre proteste: Am vazut o multime pasnica, care nu parea coordonata de nici o forta obscura

Intrebat de Radio HIT Iasi daca, in opinia sa, ar trebui prezentate scuze companiilor straine pentru anumite declaratii, Chirica a raspuns: "A-ti cere scuze este un element de forta a unui om puternic. Un om care isi cere scuze arata ca este un om puternic. Unele companii din Romania care s-au simtit, oarecum, atinse in efortul lor de a contribui la cresterea economica a acestui stat trebuie sa primeasca scuze publice. Nu poti promova sub nicio forma o politica de ingradire, de diminuare a accesului sau chiar indepartarea companiilor multinationale pentru ca acolo muncesc romani, care au de crescut familii, de dus copii la scoala, de crescut PIB-ul acestei tari si desigur de a asigura o viata mai buna pentru noi toti."Intrebat concret daca cere scuze in numele lui Liviu Dragnea companiilor atinse de anumite declaratii, primarul Isiului a afirmat "Eu pot sa imi cer scuze in numele oricarui om care a atins orgoliul acestor companii si chiar vizibilitatea si cifra de afaceri a acestor companii. Daca ii ajuta cu ceva o fac. Pentru bunul mers al lucrurilor in comunitatea ieseana pot sa fac si lucrul acesta. (...) Da, pot sa imi cer scuze pentru asta".In ceea ce priveste protestele, edilul spune ca a vazut "o multime pasnica, care nu parea coordonata de nici o forta obscura, care iesise dintr-o dragoste de tara evidenta si din dorinta de a se simti in siguranta acasa. Eu imi dau exemplul meu de absolvent al Universitatii Alexandru Ioan Cuza, in an terminal. (¬) Nesiguranta cu viata noastra fata de ce se va intampla dupa ce vom termina studiile, pe ce drum apucam, ce avem de facut, cum ne vom cladi un viitor in tara asta, care va fi efortul nostru, care va fi contributia noastra si toate aste intrebari ravasesc in general mintea unui tanar aflat ca capatul unui drum, cum ar fi terminarea studiilor. Asta e rolul meu, al celor din partidul meu si al celor care ocupa functii de demnitate publica, sa le ofere celor care stau la studii acum sau sunt pe cale sa le termine siguranta ca Romania este o tara care merita sa ramana casa ta pentru toata viata. Daca nu reusesti sa te uiti in ochii omului ala, sa ii dai aceasta siguranta si sa ii oferi conditiile sa poata ramine cetateni romani, inseamna nu ai ce cauta acolo"