Kovesi la RRA: Este ridicol sa sustinem ca tot sistemul judiciar s-a coalizat sa fabrice dosare

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti seara, la postul national de radio , ca "este ridicol sa sustinem ca tot sistemul judiciar s-a coalizat sa fabrice dosare", aratand faptul ca intr-un dosar penal sunt implicati foarte multi magistrati, iar probele stranse de procurori sunt readministrate in instante de catre judecatori, potrivit Agerpres.

Prezenta marti seara la Radio Romania Actualitati (RRA), Kovesi a fost intrebata cum comenteaza declaratiile unor persoane ca se fabrica dosare.

"Este un mit total neadevarat, as putea spune total mincinos si calomnios. Pentru ca un dosar, din momentul in care se depune o plangere penala, pana se finalizeaza cu o hotarare definitiva de condamnare, sa spunem, in acest dosar sunt implicati foarte multi magistrati, procurori si judecatori. De multe ori, peste 10, peste 15 magistrati, care functioneaza la parchete diferite, la instante diferite, care judeca in complete diferite. Toate dosarele procurorilor sunt judecate de judecatori. Judecatorii readministreaza probele dispuse de procurori in cursul urmarii penale. Este ridicol sa sustinem ca tot sistemul judiciar s-a coalizat sa fabrice dosare (...) Este exclus sa existe dosare fabricate, este o minciuna", a spus procurorul sef al DNA.

Kovesi a fost intrebata si de faptul ca sunt persoane care spun ca "politia politica" poate lua pe oricine si oricand.

"Este un mit lansat de persoanele pe care noi le cercetam. Activitatea noastra este verificata din doua parti. In primul rand, atunci cand un procuror incalca legea, incalca atributiile de serviciu, se poate sesizat CSM si Inspectia Judiciara face o verificare a modului in care acesta si-a indeplinit atributiile de serviciu. In absolut tot ce facem in dosarele penale, masurile pe care noi le dispunem, probele pe care le administram, sunt verificate de judecatori care judeca. Daca un procuror, de exemplu, dispune o masura, orice persoana care este afectata de acea masura poate sa o conteste la judecator. Si judecatorul decide daca este corect sau daca procurorul nu a aplicat corect legea", a replicat sefa DNA.