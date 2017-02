Lupta impotriva coruptie este in continuare amenintata, declara sefa DNA agentiei France Presse

Lupta impotriva coruptiei este departe de a fi castigata in Romania, in ciuda abrogarii ordonantei de urgenta a guvernului prin care se modifica legislatia penala, a declarat joi procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, agentiei France Presse, citata de Agerpres

DNA "trece prin cel mai greu moment de la infiintarea sa, deoarece aceste modificari ar fi afectat serios lupta impotriva coruptiei si competentele" institutiei, a aratat ea, adaugand ca "pericolul nu a fost indepartat", deoarece astfel de incercari de modificare peste noapte a legilor s-ar putea repeta.

Potrivit celor declarate de Kovesi pentru AFP, intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta respective ar fi oprit peste 2100 de anchete, adica aproximativ o treime din dosarele aflate in lucrul la DNA.

Si mai nociva ar fi fost "o pierdere a increderii romanilor in justitie", a mai spus sefa DNA. Infractiunile al caror regim era modificat in actul normativ pot fi comise doar de functionari publici, de reprezentanti alesi si de ministri, iar schimbarile "ar fi afectat principiul potrivit caruia nimeni nu este mai presus de lege", a subliniat ea.

Replicand acuzatiilor ca DNA intocmeste dosare politice sau comite abuzuri, Kovesi a aratat ca "activitatea noastra este supusa unui dublu control: in primul rand, orice persoana care se simte lezata poate sa depuna plangere la Consiliul Superior al Magistraturii. Apoi, dosarele sunt verificate de judecatori, atat inainte, cat si in timpul procesului". Circa 10% din cazurile trimise anual in instanta de DNA se soldeaza cu achitari, ceea ce arata ca astfel de acuzatii nu au o baza reala, a mai argumentat ea.

Sefa Directiei Nationale Anticoruptie a vorbit si despre o "schimbare a mentalitatii" romanilor, care sunt tot mai putin dispusi sa tolereze coruptia. "Tot mai multi functionari publici denunta acte de coruptie sau depun reclamatii impotriva sefilor care fac presiuni" pentru incalcarea legii. "Este un semn de incredere si un semn ca oamenii doresc o schimbare", o citeaza AFP pe Kovesi in incheiere.