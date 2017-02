George Maior: O intalnire Iohannis - Trump, obiectivul cel mai semnificativ din punct de vedere al dialogului politic bilateral

Chestionat daca vor avea loc anul acesta vizite la nivel inalt, George Maior a spus ca se lucreaza "intens" in acest sens."Lucram intens si asteptam ca noul secretar de stat sa se instaleze pentru a lucra la o vizita a acestuia in zona, sau vizite ale omologilor romani aici (in SUA - n.r.). Am promisiunea de la consilierul pe securitate nationala al domnului Trump, care a mai vizitat Romania in 2014 si pe care il cunosc foarte bine, sa efectueze o vizita in Romania pentru a intelege mai bine complexitatea regiunii din punct de vedere al securitatii, dar si modul in care Romania adauga semnificativ la conceptul si american si aliat NATO de stabilitate si de securitate in zona Marii Negre. Deci, acest lucru speram sa il realizam pana in iunie", a precizat ambasadorul Romaniei in SUA.Maior a tinut sa precizeze ca "obiectivul semnificativ" il reprezinta o intalnire intre Klaus Iohannis si presedintele SUA, Donald Trump."Si bineinteles, cel mai important lucru, obiectivul nostru cel mai semnificativ din punct de vedere al dialogului politic bilateral la nivel strategic, o vizita, o intalnire intre presedintele Romaniei si presedintele Americii. Este permanent pe agenda, vom vedea cum se va materializa aceasta intentie absolut necesara, pentru ca Romania are ce sa arate si sa puna in discutie foarte clar cu SUA din punct de vedere al securitatii, politicii de securitate, militar, politica de informatii, politica economica. Romania este un aliat foarte semnificativ si important pentru SUA in regiune si chiar in plan global", a conchis George Maior.