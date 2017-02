Olguta Vasilescu spune ca nu este exclus ca Victor Ponta sa fie noul ministru al Justitiei

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni seara, la B1TV, ca este posibil ca fostul premier Victor Ponta sa preia postul de ministru al Justitiei."Ponta este un membru al PSD-ului. Si nu orice membru, ci unul important. Este posibil ca Ponta sa intre in Guvernul Grindeanu. La Justitie, dar nu pot sa spun ce au vorbit. Nu mai spuneti ca sunt certuri in interiorul partidului, Liviu Dragnea si Victor Ponta se inteleg bine", a declarat ministrul Muncii, luni seara, la B1 TV, potrivit News.ro.Luni, in spatiul public au aparut informatii ca premierul Sorin Grindeanu si fostul premier Victor Ponta s-au intalnit in cursul acestei zile la Guvern. Victor Ponta a mai fost interimar la Ministerul Justitiei in martie 2013, cand era premier. Atunci, el a preluat portofoliul Justititiei dupa ce Mona Pivniceru a demisionat, pentru a fi judecator la Curtea Constitutionala. Ponta a mai fost ministru interimar al Justitiei si in 2012.