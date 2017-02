Doina Pana, la RFI : Mihai Chirica sa plece de buna voie, daca nu se regaseste in conducerea PSD

Doina Pana ii cere lui Mihai Chirica sa se exprime in interiorul PSD: "Eu sunt de acord cu orice parere, dar in momentul in care esti intr-un partid si in momentul in care esti vicepresedinte al acelui partid, logic ar fi sa-ti spui parerea in interiorul partidului".Vicepresedintele PSD il acuza pe primarul Iasiului ca lipseste de la sedintele conducerii partidului: "Ce m-a surprins de foarte multa vreme si eu sunt vicepresedinte, deci participam practic in aceleasi foruri, au fost foarte multe sedinte de Birou Permanent, au fost sedinte de Comitet Executiv, care inseamna mai mult decat vicepresedintii partidului, inseamna toti presedintii organizatiilor din tara, unde dumnealui a lipsit (...). Nu e normal sa-ti exprimi pozitia in afara si sa n-o faci in interior, pentru ca intr-un partid fiecare isi spune pozitia, si-o argumenteaza, dupa care se voteaza si ce hotaraste majoritatea ... asta e democratia autentica".Continuarea pe www.rfi.ro