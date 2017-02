Grindeanu neaga ca ar fi certat cu Dragnea si ca ar vrea sa preia conducerea PSD: Am foarte multa munca la Guvern

"Azi m-am intalnit cu domnul Dragnea, m-am intalnit si cu domnul Tariceanu", a declarat premierul Sorin Grindeanu, marti seara, la Antena 3, infirmand zvonul ca ar fi certat cu liderul PSD, Liviu Dragnea.Intrebat daca vrea sa preia functia de presedinte al PSD, premierul a negat."In momentul de fata am foarte multa munca de facut la Guvern, am de implementat, impreuna cu echipa si cu ajutorul coalitiei, un program de guvernare extrem, de ambitios, care a fost votat de majoritatea romanilor. In primul rand, asta e preocuparea pe care o am si de aceea si semnalul de alarma legat de buget si de perioada deja tarzie", a precizat Sorin Grindeanu.