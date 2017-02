Ministrul Finantelor spune ca protestele nu au efecte economice negative: Pietele financiare sunt obisnuite cu astfel de manifestari

Intrebat daca Romania a resimtit efectele protestelor din punct de vedere economic si daca statul se imprumuta mai scump acum pe pietele internationale, Viorel Stefan a raspuns "clar nu"."Am auzit si alte pareri. Ori sunt neavizate, ori sunt nu foarte bine intentionate, acele pareri. Trebuie sa intelegem un lucru: ce se intampla in Piata Victoriei sau la Cotroceni sau in alte locuri, unde populatia Bucurestiului sau a Romaniei iese in strada si face manifestari reprezinta exercitii democratice cu care pietele financiare sunt obisnuite", a spus ministrul.El a precizat ca proteste sunt si in alte tari din Europa civilizata, ceea ce "nu e o noutate pentru pietele financiare, ca sa se lase influentate de o astfel de manifestare". "Acest lucru se confirma si noi", a spus Viorel Stefan.Pe 9 februarie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, avertiza ca protestele din ultimele zile au impact asupra stabilitatii monetare si financiare, impact care se va simti si in cresterea economiei din acest an."Exista un impact asupra stabilitatii monetare si financiare, pe cale de consecinta se va simti si in cresterea economica. Trebuie sa avem intelepciunea sa depasim aceste momente si sa beneficiem de un cadrul macroeconomic incredibil de bun", a spus Isarescu, joi, intr-o conferinta de presa.