Sorin Grindeanu, despre dosarul DNA privind imobilele din Timisoara: Nu am raspuns de patrimoniul orasului ca viceprimar

"Am vazut ca se tot spune in spatiul public cum ca am vreo legatura cu un dosar. (...) Este o manipulare deja suspecta. Nu am raspuns niciodata cand am fost viceprimar al orasului de domeniul patrimoniului orasului. Lucrurile sunt cat se poate de clare", a afirmat premierul, potrivit News.ro.Sorin Grindeanu a fost viceprimar al Timisoarei intre iunie 2008 si decembrie 2012.

Actualul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, si fostul edil Gheorghe Ciuhandu sunt urmariti penal pentru abuz in serviciu in cazul vanzarii a 967 de imobile , prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro, anunta Directia Nationala Anticoruptie.