Premierul Grindeanu spune ca Guvernul va solicita Comisiei Europene fonduri pentru renovarea si imbunatatirea penitenciarelor

"Vreau sa va mai spun ceva, apropo de fonduri europene, o chestiune pe care am aflat-o acolo (in vizita pe care a facut-o la Bruxelles la finalul acestei saptamani - n.r.). S-a oferit si anul trecut fostului Guvern posibilitatea de a folosi fondurile europene, de a accesa fonduri europene, pentru a imbunatati sau a renova, pentru penitenciare. S-a spus acest lucru de catre Comisia Europeana, a fost refuzat (de fostul Guvern - n.r.). Saptamana asta, si o sa vedeti concret acest lucru, vom trimite oficial din partea Guvernului Romaniei catre Comisia Europeana o cerere prin care spunem ca dorim sa accesam fonduri de acest tip, urmand sa ne miscam, daca pot spune asa, foarte repede, astfel incat sa putem sa accesam aceste fonduri. Aceasta informatie am primit-o de la Bruxelles, de la oficiali", a spus Grindeanu intr-o emisiune la Realitatea TV, potrivit Agerpres.El a adaugat ca este de datoria Executivului sa faca aceste lucruri, iar 22 de miliarde de lei, cat a prevazut in bugetul de anul acesta din atragerea de fonduri europene, este un lucru ambitios "fata de zero", cat a fost absorbtia anul trecut.