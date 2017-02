Sorin Grindeanu: Avem iarasi o situatie inedita - faptul ca cineva e prim-ministru si altcineva presedinte la partid/ Nu exista tensiuni in PSD

"Sunt membru de 20 de ani in PSD si in toata aceasta perioada am vazut tot felul de coabitari. Daca va aduceti aminte, am vazut coabitari intre domnul Tariceanu si domnul Basescu, intre un prim-,ministru de un fel si presedinte de acelasi fel care aveau anumite puncte de vedere comune. PSD a castigat alegerile cu un scor unic candidand singur cu un procent unic dupa Revolutie. PSD condus de Liviu Dragnea. Avem de data asta iarasi o situatie inedita si anume faptul ca e altcineva prim-ministru si altcineva presedinte la partid. Relatia mea cu domnul Dragnea, apropo de coabitare si de ceea ce inseamna lucrurile astea, este absolut la fel cum era si in urma cu o luna si jumatate cand nu eram nici macar propunere pentru prim-ministru", a spus Grindeanu la Realitatea TV, intrebat daca exista o raceala intre el si presedintele PSD, Liviu Dragnea.Premierul a mai spus ca el nu vede in acest moment tensiuni in partid."PSD a fost, este si sunt convins ca va fi pentru o mare perioada de timp principalul partid de pe scena politica din Romania. Am avut in istoria noastra momente in care au fost chiar sciziuni, in 1997 domnul Melescanu a format ApR, impreuna cu altii de la noi. Nu exista tensiuni. Fiecare membru responsabil de partid in acest moment isi doreste sa isi duca la indeplinire ce a promis oamenilor atat la alegerile locale, cat si la cele generale", a afirmat Grindeanu.Premierul Sorin Grindeanu a mai precizat sambata seara ca, in urmatoarele zile, membrii Guvernului vor prezenta o radiografie a situatiei din fiecare minister."Pe mine, in aceste aproape sase saptamani de la depunerea juramantului, m-ati auzit rareori sa vorbesc despre mostenirea grea. Chiar spre deloc. Asta nu inseamna ca, in ministere, colegii nu au gasit lucruri pe care o sa le spuna. Pentru ca e normal ca in perioada imediat urmatoare, mai ales ca ne-am propus lucruri ambitioase, sa stim si sa se spuna aceste lucruri. Asta e radiografia la zi. Fara a cauta vinovati, asa am gasit lucrurile. Daca s-a incalcat legea, nu e treaba noastra, e treaba altora sa caute vinovati", a declarat seful Executivului la Realitatea TV, potrivit Agerpres.