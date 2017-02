Sorin Grindeanu: Am auzit mesajul protestatarilor, i-am auzit de multe ori in direct, stau pana seara tarziu la Guvern

Ne aflam astazi in situatia in care acel OUG 13 a fost abrogat, dar in continuare avem acele probleme - decizii ale CCR care nu sunt puse in practica, in continuare avem situatia din penitenciare, in continuare suntem sub posibila sanctiune a CEDO

Trebuie o dezbatere larga, transparenta, pentru ca trebuie rezolvate aceste probleme

(Despre scandalul adoptarii cu OUG 13) A fost un concurs de situatii (...) Au fost chestiuni care au venit dinspre Ministerul Justitiei, am considerat ca nu au fost discutate suficient

A venit presedintele la sedinta (de guvern), dar deja decizia noastra era luata, cu elefanti sau fara elefanti, era luata, de a nu intra pe ordinea de zi acele puncte

Faptul ca acea masura, acea ordonanta - care n-a fost comunicata foarte bine, a fost un concurs de imprejurari - a dus la o anumita scindare, eu impreuna cu Guvernul am hotarat sa o abrogam pentru ca lucrurile mergeau spre o divizare nesanatoasa

Va subliniez, Guvernul pe care il conduc este unul politic, sustinut de o majoritate solida, care si-a aratat aceasta soliditate in Parlament. Actiunile pe care le luam la Guvern sunt in concordanta cu programul de guvernare votat de oameni

Relatia mea cu Liviu Dragnea este absolut la fel cum era si in urma cu o luna si jumatate, cand nu eram nici macar propunere de prim-ministru

Nu exista tensiuni in PSD. Ca mai sunt anumite luari de pozitie... e democratie

Era de datoria mea ca prim-ministru ca prima vizita oficiala sa o fac la Bruxelles. Am mers cu situatia la zi, cum am gasit-o, si cu ce vrem sa facem

(Vreti sa slabiti lupta anticoruptie?) Nu, si asigur inca o data de acest lucru. Nu trebuie sa slabim mecanismele cu care sa luptam impotriva coruptiei. De partea cealalata insa, sunt drepturile si libertatile cetatenesti

(Cine va fi noul ministru la Justitie?) Am avut discutii in aceste zile; propunerile trebuie sustinute de coalitie, e un guvern politic. (Va fi din societatea civila?) E una din variante

(Despre dezbaterea de la Ministerul Justitiei) A fost minusul principal al acestor actiuni, faptul ca nu s-a transmis bine ceea ce am facut, faptul ca au fost lasate semne de intrebare, faptul ca au aparut lucruri in piata care nu erau conforme cu realitatea - nu s-a discutat niciodata sa se aprobe ordonanta pe gratiere sau amnistie



Reafirm ca orice decizie de acest tip va fi facuta in viitor in mod transparent, printr-o dezbatere larga, astfel incat decizia urmatoare, fie ca va fi luata in Parlament sau in Guvern, sa fie cat mai larg explicata

Problema ramane in continuare, acele decizii ale CCR trebuie puse in acord cu Codul penal si Codul de procedura penala

Intrebat, intr-o emisiune la Realitatea TV, ce mesaj le transmite celor care ies in continuare in strada sa protesteze impotriva Guvernului, premierul Grindeanu a raspuns: "Am auzit mesajul lor, am actionat in consecinta. Nu mi-am dorit nici eu, nici Guvernul, nici partidul (...) sa ajungem la divizare. Auzindu-i, si eu si colegii am luat aceasta decizie de a abroga (OUG 13, n.r.)"."I-am auzit de multe ori in direct, pentru ca, sa stiti, stau pana seara tarziu in cladirea Guvernului", a adaugat premierul, punctand ca "e de apreciat ca au fost manifestatii desfasurate intr-un cadru conform legii, fara altercatii... cu o singura expectie, pe care cred eu ca nici nu trebuie sa o luam in calcul"."Partea civica din tara noastra pare ca s-a trezit si este capabila sa reactioneze, indiferent cine este la guvernare sau cine e presedinte, iar asta e un bun castigat pentru tara noastra (...) pare capabila sa reactioneze la orice pare ca nu este explicat destul, ca nu este transparent, ca nu e comunicat asa cum trebuie, iar asta este un lucru bun", a mai spus el.Intrebat daca ii este teama ca va fi pus sub acuzare, el sau Guvernul, pentru modul in care a fost adoptata controversata ordonanta, Grindeanu a raspuns ca n-are "niciun fel de motive". "Eu si colegii mei - ati vazut si stenogramele - am actionat conform legii. Ba mai mult decat atat, am vazut si decizia Curtii Constitutionale, care spunea `Guvernul a actionat legal`", a argumentat el.