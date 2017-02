Liviu Dragnea: Noul ministru al Justitiei trebuie numit saptamana viitoare, stabilim miercuri in sedinta coalitiei de guvernare

"Saptamana viitoare trebuie sa stabilim aceste doua nominalizari (ministrul Justitiei si ministrul IMM-urilor - n. red.). Sa fie aprobate in structurile politice ale coalitiei si trimise la Cotroceni pentru a fi aprobate de presedintele Iohannis. Am vorbit cu Sorin Grindeanu in seara asta, dupa emisiune ii voi suna pe Calin Popescu Tariceanu si pe Daniel Constantin. Miercuri avem sedinta coalitiei, o sa discutam despre aceste propuneri, poate tot miercuri in structurile politice ale celor doua partide le si aprobam. Prim-ministrul s-a gandit la unele variante, noi ne-am gandit la unele variante", a declarat Dragnea duminica la Romania TV.Intrebat despre ce calitati ar trebui sa aiba viitorul ministru al Justitiei, seful PSD a spus ca trebuie sa aiba un CV foarte bun."Pentru Justitie trebuie un ministru cu un CV foarte bun, greu de contestat, capacitate de a relationa cu institutiile internationale, sa stie Constitutia si deciziile CCR. Sa aiba capacitatea de a genera, coordona si duce la final o dezbatere serioasa, o luna - doua, in care sa se discute toate problemele legate de legislatia din domeniu", a creionat Dragnea portretul succesorului lui Florin Iordache.Seful social-democratilor a lasat sa se inteleaga ca este foarte probabila numirea unui ministru al Justitiei care sa fie independent politic.In ccea ce-l priveste pe viitorul ministru al IMM-urilor, liderul PSD a spus ca este nevoie de un om cu oarecare greutate politica, sa inteleaga mediul de afaceri, sa aiba experienta si sa comunice.