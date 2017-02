Victor Ponta: PSD si Guvernul au gresit cu OUG 13/ Nici eu nu-i cred cand ii aud

Fostul premier Victor Ponta a declarat la Romania TV ca PSD si guvernul au gresit pe mai multe planuri cu OUG 13. In opinia sa, prima mare greseala este de asumare, "faptul ca au dat-o pe Iordache, ca el a facut-o singur, ca ei nu stiau, e o prostie pe care nu o cred nici votantii PSD, nici eu". Ponta crede ca Dragnea-Tariceanu-Grindeanu trebuiau sa iasa public si sa isi asume barbateste greseala.A doua greseala ar consta in faptul ca PSD nu a venit sa faca o dezbatere publica axata pe abuzul in serviciu si nu pe gratiere si amnistie, pe "eliberarea hotilor din puscarii". "Nu domnule, nu eliberam hoti, ca nici eu nu vreau sa eliberam hotii sau pe cei de peste 65 de ani. Trebuia sa-i eliberam pe cei asupra carora s-a facut un abuz", a declarat acesta.A treia greseala, spune Ponta, este legata chiar de continutul ordonantei care nu rezolva problema reala a abuzului in serviciu, iar reglementarile sunt neclare. "Am citit si eu Ordonanta dupa ce a aparut in presa si, va spun sincer, m-am mirat ce a fost in capul lor ca nu se intelegea nimic".Intrebat de catre moderator daca episodul acesta al OUG 13 nu seamana cu "martea neagra" cand premier era Victor Ponta, acesta a respins comparatia spunand ca el a introdus legea in parlament, dezbaterea s-a facut acolo si nu au urmat proteste.