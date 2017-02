Ponta, la Romania TV: I-am spus lui Grindeanu ca are o problema: un avion condus de mai multi piloti are toate sansele sa se prabuseasca/ Eu as mai fi asteptat pana sa-l pun premier

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni, la Romania TV, ca i-a spus lui Sorin Grindeanu ca are "o mare problema", in conditiile in care un avion care este condus de mai multi piloti are toate sansele sa se prabuseasca rapid deoarece fiecare se bate pentru "mansa", facand astfel referire la liderul PSD, Liviu Dragnea, presedintele Klaus Iohannis si primul-ministru., potrivit News.ro.Intrebat daca el l-ar fi pus premier pe Sorin Grindeanu, Victor Ponta a spus ca "ar mai fi asteptat un pic". "Dintre ministrii Guvernului, l-as mai fi lasat un pic. Eu nu cred ca a venit Grindeanu la domnul Dragnea si a zis: 'sefu, puneti-ma pe mine'", a completat social-democratul. Ponta a sustinut ca Sorin Grindeanu are "o mare problema", deoarece un avion nu poate fi condus de mai multi piloti pentru ca fiecare se bate pentru mansa."Ideea ca ma duc eu sa ii spun lui Grindeanu cum sa se bata cu Dragnea nu e adevarata. Are o mare problema pe care i-am spus-o. De principiu, un avion care are doi piloti, de aia unul e pilot si altul copilot, are mari sanse sa aiba probleme la decolare, la aterizare, la drum ca se bat aia doi pe mansa (...) Are o prima problema avionul acesta in Romania cu doi piloti", a subliniat fostul premier. Intrebat care sunt cei doi piloti, el a spus ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Sorin Grindeanu."Presedintele categoric care vrea sa fie presedinte jucator. Modelul lui e Basescu sa decida el tot. Domnu Iohannis ii mai ia si mansa lui Grindeanu, ii mai trage de ea", a raspuns deputatul PSD. El a sustinut ca, oricat de bine s-ar intelege Sorin Grindeanu cu Liviu Dragnea, avionul nu poate fi condus de mai multi piloti."Oricat de bine se intelege cu Liviu Dragnea...Deci o coabitare in trei, un avion cu trei piloti, din punctul meu de vedere, are toate sansele sa se prabuseasca rapid. Cum sa se prabuseasca? Nu cu proteste sau cu ordonante. Pentru ca aceasta tara, motoarele unei tari sunt economia, investitiile, fondurile europene, bugetul, incasarile la buget, situatia din energie si dupa ia sanatate, educatie, medicamentele. Nimeni nu s-a ocupat in aceste doua luni de aceste probleme pentru ca nu au putut, saracii", a conchis Victor Ponta.