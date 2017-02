Liviu Dragnea il ia peste picior pe Victor Ponta: Poate ca daca ar fi si un copilot in PSD, ar fi mai putina suparare

"Mie mi-a placut expresia cu avioanele, nu prea am ce sa comentez aici. Poate daca ar fi si un copilot, poate ca ar fi mai putina suparare. Dar nu se intampla asa. Pe de alta parte Victor Ponta a spus mereu un lucru cu care nu pot sa nu fiu de acord in ceea ce il priveste. El intotdeauna a considerat ca presedintele partidului trebuie sa fie si prim-ministru. Nu este foarte simplu, este pentru prima data in partid cand cel care este presedintele partidului nu este si primul ministru. Dar asta nu inseamna ca de la instalarea guvernului si pana acum si o sa si continuam o sa construim un sistem de colaborare intre partid si guvern in care eu am foarte mare incredere. In ceea ce priveste OUG 13, eu am spus de la inceput sa nu am fost implicat dar daca altcineva, dumnealui, are alte informatii, sa le transmite la institutiile abilitate", a declarat Dragnea la Antena 3, intrebat despre critile aduse de Ponta. Victor Ponta a lansat miercuri pe Facebook un nou atac la Liviu Dragnea si guvernul Grindeanu, despre care a spus ca are 4 piloti. Unul dintre piloti, in viziunea lui Ponta, este Liviu Dragnea. "Liviu Dragnea nu doar ca a anuntat la inceput membrii Cabinetului dar ii si coordoneaza direct si prezinta public toate lucrurile pozitive - cele negative le lasa pentru bietii ministri", a scris Ponta.