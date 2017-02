Dragnea: Sper ca Iohannis sa cumpaneasca cu multa intelepciune inainte de a lua o decizie privind referendumul pe Justitie; cred ca foarte important este sa genereze o discutie serioasa intre liderii politici

Chestionat ce se intampla cu referendumul lui Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a spus ca seful statului trebuie sa cumpaneasca "cu multa intelepciune" inainte de a lua o decizie in acest sens."Nu stiu, dar eu sper sa cumpaneasca bine si atitudinea de azi ma face sa sper ca va cumpani si cantari cu multa intelepciune inainte de a lua o decizie. Dincolo de acest referendum, posibil sau nu, cred ca foarte important este sa genereze o discutie serioasa intre liderii politici, poate fi sub patronajul presedintelui, pentru a se realiza o intelegere privind calea de urmat in multe domenii, lucru care trebuia sa fie facut de mult. Nu e prea tarziu. E tarziu, dar nu este prea tarziu", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor.Intrebat in continuare daca Iohannis poate renunta la referendumul privind justitia, Liviu Dragnea a sustinut ca "legal", seful statului "nu are nicio problema" sa o faca.Plenul reunit al Parlamentului a dat aviz favorabil, pe 13 februarie, cu unanimitate de voturi, pentru referendumul declansat de catre presedintele Klaus Iohannis pe tema justitiei.Avizul este insotit de trei recomandari, de respectare a legilor si conventiilor pe aceasta tema. Potrivit documentului, avizul este favorabil "cu recomandarea ca prin intrebarea formulata sa se respecte Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 3/2000 privind exercitarea si desfasurarea referendumului, deciziile CCR in materie si recomandarile Codului de bune practici in materie de referendum adoptat de Comisia de la Venetia".Parlamentul atrage astfel atentia ca teme precum gratierea si amnistia nu pot face obiectul unui referendum, si nici a unei initiative cetatenesti, iar CCR a decis ca referendumul convocat de presedinte nu poate avea caracter legislativ si nu poate duce la modificari constitutionale. Este invocata si o prevedere a codului de bune practici in materie, al Comisiei de la Venetia, potrivit carora textele supuse referendumului nu pot incalca dreptul international.