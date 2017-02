Ministrul Educatiei: Masurile antiplagiat au dat rezultate si trebuie continuate

"Este un fenomen plagiatul si stim foarte bine acest lucru. In ultimii ani, in Ministerul Educatiei, predecesorii mei au creat o platforma unde acum tezele de doctorat sunt incarcate si sunt evaluate de membrii unei comisii (...) intr-o forma online. In continuare trebuie sa facem pasul urmator, ca tezele sa fie si publice, platformele sa fie publice, dar aici avem probleme cu drepturile de autor, trebuie sa vedem cum reglementam acest lucru din punct de vedere juridic. Toata lumea, in toate universitatile din Romania, in momentul de fata se folosesc platforme antiplagiat care depisteaza plagiatele. De exemplu, la ASE, unde am fost rector in mandatul precedent, acum doi ani am introdus aceasta platforma pentru toate lucrarile de licenta, disertatie si teze de doctorat si, dupa aceasta introducere, procentul de prezentare la examenele de finalizare a studiilor a scazut cu 30%", a declarat Pavel Nastase, potrivit Agerpres.El a adaugat ca o platforma nu poate rezolva integral problema plagiatelor, prin urmare, pentru diminuarea si eradicarea fenomenului vor trebui responsabilizati profesorii, conducatorii de doctorat, comisiile de indrumare si evaluare finala.Potrivit acestuia, in anul 2016 au fost aproape 1.500 de teze doctorat, dintre care 17 respinse, iar 52 returnate pentru refacere.