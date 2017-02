Procurorul general, despre abuzul in serviciu: De acord sa fie reformulat, dar nu in maniera in care sa nu poata fi folosit

"Cu aceste texte de lege, cum este textul pentru abuzul in serviciu, s-a lucrat de peste 50 de ani in Romania, fara sa creeze nelamuriri. Lucrurile au fost clare pana mai recent, cand s-au ridicat anumite chestiuni. Eu sunt de acord sa fie reformulat textul, dar reformulat nu in maniera in care sa nu poata fi folosit. Pentru ca practicienii observa", a declarat Lazar, intr-un interviu acordat TVR.Referitor la infractiunea de neglijenta in serviciu, procurorul general a apreciat ca nu se impune dezincriminarea ei, deoarece numarul celor care comit acest gen de fapta este inca mare."De ce neglijenta in serviciu trebuia dezincriminata, in conditiile in care avem un foarte mare numar de functionari publici trimisi in judecata pentru neglijenta in serviciu si condamnati multi dintre ei? (...) Reflexul ramas de dinainte este reflexul discretionar la functionarii publici. Adica 'de ce faceti asa? De aia, ca asa vreau eu'. Nu e posibil asa ceva, nu e posibil daca organizam un concurs la o primarie sa-i dai subiectele cui trebuie sa dea examen si apoi sa ai aerul ca il examinezi. Daca vrem sa facem o administratie moderna, trebuie sa mergem cu aceste standarde inalte de exigenta", a spus Augustin Lazar.In opinia sa, procesul de punere in acord a legislatiei penale cu deciziile CCR se va desfasura in continuare fara surprize, cu consultarea tuturor institutiilor cu atributii in domeniu."Noi am constituit un grup de lucru, care sa analizeze jurisprudenta de pana acum, cu noul text care s-ar dori sa fie facut. Si eu sunt absolut convins ca acest grup de lucru, impreuna cu expertii Ministerului Justitiei, cu cei de la Parlament, vor gasi solutia potrivita. Nu am nicio indoiala si as dori sa asigur pe toata lumea ca trebuie sa fim linistiti, procesul legislativ va decurge fara emotii. (...) O lege trebuie sa fie facuta cu intelepciune, ea nu se face in pripa (...) si macar cei care lucreaza cu legea, cei care lucreaza cu abuzul in serviciu, cu conflictul de interese, cu neglijenta in serviciu, trebuie sa stie, sa-si dea avizul, sa-si dea cu parerea", a mai spus procurorul general.