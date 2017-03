Olguta Vasilescu, la TVR: Investitiile autoritatilor locale pentru 2017 sunt compromise pentru ca Iohannis a intarziat bugetul

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a afirmat, miercuri, la TVR, ca investitiile autoritatilor locale pentru anul 2017 sunt "compromise" pentru ca presedintele Klaus Iohannis a intarziat trei saptamani promulgarea bugetului de stat, ceea ce conduce la intarzieri in contractarea si derularea lucrarilor, potrivit News.ro."S-a intarziat bugetul cu trei saptamani, timp in care autoritatile locale nu au putut sa isi aprobe bugetele, din cauza faptului ca nu exista bugetul national. Asta inseamna ca investitiile pentru acest an sunt aproape compromise", a afirmat ea.Ministrul a spus ca abia in luna martie vor putea autoritatile locale sa-si aprobe bugetele propri, de cand va curge un termen de o luna pentru efectuarea documentatiei pentru investitii, iar licitatiile vor dura cel putin sase luni. In aceste conditii, se va ajunge in luna octombrie, cand lucrarile sunt sistate din cauza vremii."S-au compromis investitiile pe anul acesta? Din vina cui?", a continuat ea.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 16 februarie Legea bugetului de stat pe anul 2017, la doua saptamani dupa aprobarea proiectului in Guvern, in forma finala. Prima forma a Executivului, discutata si prezentata public in luna ianuarie, a fost retrasa la solicitarea liderului PSD, Liviu Dragnea, care a dorit modificari suplimentare in alocarea fondurilor.Are si el si familia lui probleme cu legea si ne gandeam atunci ca va renunta sa tot vorbeasca de o clasa politica corupta, dar vad ca nu e asa. Astat putin la cutie pana lumea a uita...ca la noi, lume auita repede.