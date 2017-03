Olguta Vasilescu, la TVR: Ponta sa fie lider al PSD, nu analist politic. Nu mai e intrebat pentru ca nu mai vine la sedinte

Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a afirmat, miercuri, la TVR, ca fostul premier Victor Ponta ar trebui sa fie un lider al partidului, nu un analist politic, iar daca are critci sa le aduca in interiorul partidului, comentand ca el nici nu mai vine la sedintele PSD, potrivit News.ro "Nu cred ca are niciun motiv sa fie suparat. Nimeni nu i-a spus macar "da-te mai incolo" in interiorul partidului. El a renuntat singur, fara sa se consulte cu partidul, si la functia de presedinte al partidului si la functia de prim-ministru. Eu am aflat de pe Facebook, de exemplu, ca nu mai avem Guvern", a spus Lia Olguta Vasilescu.Ea a afirmat ca are o relatie foarte buna cu Ponta, care este "un lider foarte valoros" al PSD, dar ar trebui sa isi asume aceasta functie.Atentie: sa fie un lider al PSD, nu un analist politic. (...) Nu-l mai intreaba nimeni pentru ca nu mai vine la sedinte, ca sa-l intrebe cineva", a spus ea.Cu privire la criticile lui Ponta despre Liviu Dragnea, vicepresedintele PSD a spus ca liderul social-democrat nu se comporta autoritar, asa cum ar sustine fostul premier. "Eu va spun ca, de cand este presedinte Liviu Dragnea, puterea de decizie este in Comitetul Executiv si in Comitetul Executiv se poate exprima oricine, chiar cu atacuri la Liviu Dragnea", a spus ea.De la inceputul lunii februarie, Victor Ponta a avut o serie de declaratii critice la adresa PSD si a lui Liviu Dragnea, majoritatea indirecte.In replica, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, la Parlament, ca orice critica din partea lui Victor Ponta este "sanatate curata￯ deoarece fostul premier este un om cu experienta. Liderul social-democratilor a mai spus ca nu crede ca deputatul va pleca din partid.