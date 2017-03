Traian Basescu, la Romania TV: Ca presedinte, nu ezitam sa o demit pe Kovesi, dupa decizia CCR despre ancheta privind OUG 13/2017

Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, joi, la Romania TV, ca ar fi demis-o, din calitatea de sef al statului, pe Laura Codruta Kovesi daca judecatorii Curtii Constitutionale ar fi constatat ca DNA a incalcat Constitutia, cum s-a intamplat in cazul sesizarii depuse de presedintele Senatului legate de ancheta procurorilor anticoruptie privind modul de adoptare a OUG 13/2017, potrivit News.ro."Daca un sef de stat incalca Constitutia, este suspendat de Parlament. Doamnei Kovesi ii este permis acest lucru, se pare, dupa cum ii este permis si sa plagieze, dar sa nu i se anuleze doctoratul, cum ii este permis sa faca si spectacole absolut interzise de orice legislatie internationala la care Romania este parte cu purtarea cu catuse a oamenilor prin fata DNA si cu chemarea televiziunilor, cum ii este permis sa dea documente din dosare catre presa", a declarat Traian Basescu.Intrebat daca, in cazul in care ar fi fost inca presedintele Romaniei, ar fi demis-o pe Codruta Kovesi pentru decizia CCR legata de OUG 13/2017, Basescu a raspuns: "Nu ezitam (...) Va asigur ca la o incalcare de Constitutie constatata de Curtea Constitutionala, niciun sef din institutie nu ar fi ramas in functie."Presedintele PMP a amintit ca in Germania, in urma cu cateva luni, procurorul general a fost demis in urma unei simple ironii la adresa ministrului Justitiei. "A fost schimbat a doua zi. La noi avem o decizie a CCR, iar ministrul Justitiei nu indrazneste sa trimita presedintelui Romaniei o solicitare macar de suspendare din functie a doamnei Kovesi, iar Dragnea spune 'Noi nu cerem schimbari de procurori-sefi'. Dragnea s-a facut ca plastilina. El spune ca e intelept. Nu, el e las", a mai spus Basescu.