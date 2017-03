Victor Ponta: Sorin Grindeanu se sfatuieste cu mine, dar face ce spune Liviu Dragnea

Victor Ponta a sustinut ca are acelasi statut ca si cei din platoul emisiunii, motiv pentru care nu poate sa vorbeasca in numele majoritatii PSD."Eu nu pot sa vorbesc in numele nu stiu carei majoritati. Eu am exact acelasi statut ca si dumneavoastra", a spus fostul premier.La remarca unui invitat care i-a spus ca este membru PSD, Ponta a replicat: "Atunci o sa rezolv chestia asta si o sa fiu exact ca dumneavoastra, nu o sa mai fiu nici membru".Intrebat in continuare ce a vrut sa sugereze prin faptul ca poate nu o sa mai fie nici membru PSD, social-democratul a spus ca el poate sa vorbeasca doar in nume propriu, si nu in cel al partidului."Daca mai aud chestia asta, sa raspund eu in numele PSD... Eu pot sa raspund in numele meu, atat. Asta cred ca era un lucru destul de clar in ultimul an de zile", a completat Victor Ponta.Chestionat daca premierul Sorin Grindeanu se sfatuieste cu el, deputatul a spus ca discuta, dar prim-ministrul face tot ceea ce ii spune Liviu Dragnea."Daca intelegeti gluma mea, domnul Grindeanu se sfatuieste cu mine, dar face ce spune domnul Dragnea. Adevarurile se spun in gluma", a afirmat fostul premier.De asemenea, intrebat cum vede evolutia lucrurilor in Romania in acest an, el a spus ca "foarte rau", in conditiile in care Romania nu are "un pilot la mansa si se bate lumea cine duce avionul"."Foarte rau. Ma intorc la comparatia mea favorita care a starnit si obiect de mistouri, cu avionul. Noi, in continuare, nu avem un pilot la mansa si se bate lumea cine duce avionul. Din pacate, ne mai batem si inauntrul avionului intre noi, nici nu stim pentru ce. Intre timp, in afara avionului care zboara din inertia anilor 2012-2015 e o furtuna din ce in ce mai mare. UE abia se mai tine, avem alegeri in Franta, Germania, Olanda in perioada imediat urmatoare. Iar economic, toata lumea o duce rau. In afara de ce facem noi in avionul nostru, pilotii se bat pe mansa si noi, pasagerii in spate, ne batem cine sta la geam cand cade avionul, furtuna din jurul nostru e un lucru foarte rau", a conchis Victor Ponta.